BIST 9.331
DOLAR 38,32
EURO 43,72
ALTIN 4.108,18
HABER /  GÜNCEL

Deprem çantası ve çadırlarına zam geldi fiyatlar saatler içinde değişti

Deprem çantası ve çadırlarına zam geldi fiyatlar saatler içinde değişti

İstanbul'daki depremin ardından depremle ilgili ürünlere yoğun talep oluşurken deprem fırsatçıları da ürünlere zam yaptı.

Abone ol

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından binlerce kişi geceyi park ve bahçelerde geçirirken depremle ilgili ürünlere de talep arttı.

E-ticaret platformlarında deprem çantası, çadır gibi ürünler satan satıcılar ise bu talebi fırsat görerek fiyatlarını artırdı. 373 liraya satılan deprem çantası bir gecede 465 liraya çıkarken, çadır fiyatlarına da ortalama 500-1000 lira arasında zam yapıldığı görüldü.

Deprem çantalarını, çadırlara bir gecede zam geldi

NTV'nin haberine göre, depremin ardından vatandaşların en çok yöneldiği ürünler arasında çadırlar ve deprem çantaları yer aldı. E-ticaret sitelerinde bu ürünlerin satışlarında adeta patlama yaşandı. Ancak bu talep artışı bazı satıcılar tarafından fırsata çevrildi. Bazı e-ticaret platformlarında fiyatlar saatler içinde değişti.

Bir önceki gün 373 liraya satılan acil durum çantasının fiyatı, depremin ardından bugün 465 liraya yükselirken, depremden önce 219 liraya satılan ilk yardım setlerinin fiyatları da 389.50 liraya çıktı.

Sarsıntı sonrasında çadırlara olan talep de yükselince fiyatlar aynı hızla yukarı çekildi. İki odalı ve 10 kişilik olduğu bilgisi paylaşılan bir çadır, depremden sonra 8 bin 711 liraya çıktı. Aynı çadırın fiyatı bugün 9 bin 480 liraya yükseldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Oktay Saral, Celal Şengör'e fena yüklendi! 'Bu 'angut'... Nasıl hoca?'
Oktay Saral, Celal Şengör'e fena yüklendi! 'Bu 'angut'... Nasıl hoca?'
İstanbul'da yeni depremler! AFAD verileri, son depremler listesi
İstanbul'da yeni depremler! AFAD verileri, son depremler listesi
Alman sismolog Marmara'yı uyardı: ‘Deprem gerilimi İstanbul’a kayıyor’
Alman sismolog Marmara'yı uyardı: ‘Deprem gerilimi İstanbul’a kayıyor’
Murat Ongun'un avukatı gözaltına alındı
Murat Ongun'un avukatı gözaltına alındı
Deprem sonrası fiyatları tepki çekmişti! THY'den yeni karar...
Deprem sonrası fiyatları tepki çekmişti! THY'den yeni karar...
Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den büyük İstanbul depremi için korkutan açıklama
Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den büyük İstanbul depremi için korkutan açıklama
Alperen Şengün 'double-double' yaptı seride durum 1-1 oldu
Alperen Şengün 'double-double' yaptı seride durum 1-1 oldu
Celal Şengör’den çarpıcı uyarı: İstanbul'da beklenen deprem bunun 30 katı
Celal Şengör’den çarpıcı uyarı: İstanbul'da beklenen deprem bunun 30 katı
İstanbul'da bir deprem daha oldu işte bugün olan son depremlerin büyüklüğü
İstanbul'da bir deprem daha oldu işte bugün olan son depremlerin büyüklüğü
İşte İstanbul için tahliye senaryosu! Toplam 23 alan bulunuyor
İşte İstanbul için tahliye senaryosu! Toplam 23 alan bulunuyor
İstanbul depremi sonrası TFF'den karar çıktı
İstanbul depremi sonrası TFF'den karar çıktı
TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan'dan dikkat çeken enflasyon açıklaması
TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan'dan dikkat çeken enflasyon açıklaması