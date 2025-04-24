Ekrem İmamoğlu'nun avukatının avukatı hakkında gözaltına alındı

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan avukatı Mehmet Pehlivan'ın avukatı Yiğit Akalın ve Murat Ongun'un avukatı Gökçehan Koçoğlu hakkında gözaltı kararı verildi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, meslektaşı ve avukatı olan Kazım Yiğit Akalın'ın gözaltına alındığını açıkladı. Pehlivan, "Meslektaşlarımız Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın bu sabah gözaltına alındı. Savunmayı hedef almak, adaletin kalbine saldırmaktır. Avukatların gözaltına alınması hukuk değil, açık bir hukuksuzluktur. Avukatlık suç değil, görevdir" paylaşımını yaptı.

Murat Ongun'un avukatı da gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik operasyon kapsamında tutuklu bulunan Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Günel'in neden gözaltına alındığına için ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Günel sabah saat 07.00'de sosyal medya hesabından, "İBB’ye yönelik operasyonda Murat Ongun'un müdafii olarak başladığım süreçte şu anda gözaltına alınıyorum! Savunma susturulamaz! Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar" mesajını paylaştı.