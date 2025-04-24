Deprem anında GSM hatlarına ne oldu? Bakan Abdulkadir Uraloğlu: Masaya oturacağız

Dün deprem anında herkes yakınlarından haber alabilmek için telefonlara sarıldı. İlk dakikalarda kesintiler yaşandı. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6.2'lik depremin ardından İletişimde yaşanan sıkıntılara değindi ve GSM operatör şirketleriyle bugün masaya oturacaklarını açıkladı.

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Dün İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından herkes telefonlara sarıldı ve yakınlarını aradı. Fakat ulaşım sağlamakta güçlük çekildi. Konu sosyal medyada da çok tartışıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuya ilişkin bir açıklamada bulundu. Bakan Uraoğlu, "İletişim noktasında insanların ilk andaki kendi durumlarını yakınlarına bildirmek, yakınlarından bilgi almak noktasında ciddi bir yüklenme oldu. Bu da normal ses üzerinden yapılması yönelimi oldu. İnternet tabanlı, Whatsapp, BİP, Facetime gibi uygulamalarda sorun yaşanmadı. Ama ilk 15 dakikada ciddi aksamalar olduğunu tespit ettik." dedi.

"Masaya oturacağız"

"3 operatörle sürekli iletişim halinde olduk ve normale döndürdük." ifadelerini kullanan Uraloğlu şunları kaydetti:

"Bu bizim açımızdan tecrübe oldu. Bunu yaşamamak adına neler yapmalıyız adına masaya oturacağız. Olması gerektiği halde olmayan eksiklikler halinde gereğini yapacağız."