Şanlıurfa'da kurtlu cevizden sonra bir gıda skandalı daha! Tam 2 ton

Geçtiğimiz günlerde vatandaşa satılmak üzere depolanmış 11 ton kurtlanmış cevizin ele geçirildiği Şanlıurfa'da bu kez de bozuk lokum skandalı ortaya çıkarıldı!

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Şanlıurfa, bozuk ceviz skandalının ardından bir kez daha benzer bir olayın adresi oldu. Merkez Eyyübiye ilçesinde, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde, bir iş yerinde 2 ton küflenmiş ve son tüketim tarihi geçmiş lokum ele geçirildi.

SIKI DENETİM SÜRECEK

Lokumlara imha edilmek üzere el konulurken işletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı. Yetkililer il genelinde sıkı denetimlerin süreceğini, halk sağlığını tehdit eden hiçbir ürüne asla müsamaha gösterilmeyeceğini bildirdi.

CEVİZ SKANDALI AKLA GELDİ

Şanlıurfa'da 16 Nisan'da benzer bir gıda skandalı daha ortaya çıkarılmıştı. Yine Eyyübiye ilçesinde zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde, sağlıksız koşullarda saklanan 11 ton ithal ceviz ele geçirilmişti.

Yörem Baklava isimli işletmeye ait depoyu kontrol eden ekipler, cevizlerin neredeyse tamamının küflenmiş, güvelenmiş ve kurtlanmış olduğunu tespit etmiş, sorumlular polis tarafından gözaltına alınmıştı Sağlık açısından büyük risk taşıyan cevizler ise imha edilmişti.