Depremde camdan atladı o anları anlattı! Büyük İstanbul depremi sanmış!

6.2'lik deprem sırasında evinin camından aşağıya atlayan 17 yaşındaki Mahmut Kızılaslan, o anları Ekol TV'ye anlattı. Kızılaslan "Ani bir panikle büyük Marmara depremi oluyor zannederek koşup camdan aşağıya atladım" dedi.

Abone ol

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında Mahmut Kızılaslan, 1. katta bulunan evinin camından aşağıya atladı. Park halindeki otomobilin üzerine düşen Kızılaslan Ekol TV muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'e konuştu. 17 yaşındaki Mahmut Kızılaslan yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

AYAĞIM ZATEN KIRIKTI

Dün hiç aklıma gelmeyecek bir olay yaşadım. Ayağım kırıktı, raporlu olduğum için evde yatıyordum. Öğlen depremin sarsıntısıyla uyandım. Hiçbir şey hatırlamıyorum aslında ama ayağımın üstüne basa basa koştum. Sonra annemin çığlık seslerini duydum.

PANİKLE CAMA KOŞTUM

Ani bir panikle büyük Marmara depremi oluyor zannederek koşup camdan aşağıya atladım. Zaten uykuluydum havada uyandım, bir baktım arabanın üzerine düşüyorum. Burada bir komşumuzun arabasının üstüne düştüm. Sonra seke seke karşıya geçtim. Ayağım tekrar ödem topladı bir anda. Sonra annem geldi. Ben kapıya koşacaktım ama ani bir panikle cama doğru koştum.

Zaten kırık olmayan ayağımın üstüne düştüm ve hiçbir şey olmadı. O anda ne yaşadığımı tam olarak hatırlamıyorum. Binamız da 30-40 yıllık, kentsel dönüşüme girecek yakın zamanda. Hep korkusuyla yaşıyorduk başımıza geldi.