BIST 9.331
DOLAR 38,32
EURO 43,72
ALTIN 4.108,18
HABER /  GÜNCEL

Depremde camdan atladı o anları anlattı! Büyük İstanbul depremi sanmış!

Depremde camdan atladı o anları anlattı! Büyük İstanbul depremi sanmış!

 6.2'lik deprem sırasında evinin camından aşağıya atlayan 17 yaşındaki Mahmut Kızılaslan, o anları Ekol TV'ye anlattı. Kızılaslan "Ani bir panikle büyük Marmara depremi oluyor zannederek koşup camdan aşağıya atladım" dedi.

Abone ol

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında Mahmut Kızılaslan, 1. katta bulunan evinin camından aşağıya atladı. Park halindeki otomobilin üzerine düşen Kızılaslan Ekol TV muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'e konuştu. 17 yaşındaki Mahmut Kızılaslan yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

AYAĞIM ZATEN KIRIKTI
 Dün hiç aklıma gelmeyecek bir olay yaşadım. Ayağım kırıktı, raporlu olduğum için evde yatıyordum. Öğlen depremin sarsıntısıyla uyandım. Hiçbir şey hatırlamıyorum aslında ama ayağımın üstüne basa basa koştum. Sonra annemin çığlık seslerini duydum.

PANİKLE CAMA KOŞTUM
Ani bir panikle büyük Marmara depremi oluyor zannederek koşup camdan aşağıya atladım. Zaten uykuluydum havada uyandım, bir baktım arabanın üzerine düşüyorum. Burada bir komşumuzun arabasının üstüne düştüm. Sonra seke seke karşıya geçtim. Ayağım tekrar ödem topladı bir anda. Sonra annem geldi. Ben kapıya koşacaktım ama ani bir panikle cama doğru koştum.

Zaten kırık olmayan ayağımın üstüne düştüm ve hiçbir şey olmadı. O anda ne yaşadığımı tam olarak hatırlamıyorum. Binamız da 30-40 yıllık, kentsel dönüşüme girecek yakın zamanda. Hep korkusuyla yaşıyorduk başımıza geldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Şanlıurfa'da kurtlu cevizden sonra bir gıda skandalı daha! Tam 2 ton
Şanlıurfa'da kurtlu cevizden sonra bir gıda skandalı daha! Tam 2 ton
Deprem çantası ve çadırlarına zam geldi fiyatlar saatler içinde değişti
Deprem çantası ve çadırlarına zam geldi fiyatlar saatler içinde değişti
Oktay Saral, Celal Şengör'e fena yüklendi! 'Bu 'angut'... Nasıl hoca?'
Oktay Saral, Celal Şengör'e fena yüklendi! 'Bu 'angut'... Nasıl hoca?'
İstanbul'da yeni depremler! AFAD verileri, son depremler listesi
İstanbul'da yeni depremler! AFAD verileri, son depremler listesi
Alman sismolog Marmara'yı uyardı: ‘Deprem gerilimi İstanbul’a kayıyor’
Alman sismolog Marmara'yı uyardı: ‘Deprem gerilimi İstanbul’a kayıyor’
Murat Ongun'un avukatı gözaltına alındı
Murat Ongun'un avukatı gözaltına alındı
Deprem sonrası fiyatları tepki çekmişti! THY'den yeni karar...
Deprem sonrası fiyatları tepki çekmişti! THY'den yeni karar...
Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den büyük İstanbul depremi için korkutan açıklama
Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den büyük İstanbul depremi için korkutan açıklama
Alperen Şengün 'double-double' yaptı seride durum 1-1 oldu
Alperen Şengün 'double-double' yaptı seride durum 1-1 oldu
Celal Şengör’den çarpıcı uyarı: İstanbul'da beklenen deprem bunun 30 katı
Celal Şengör’den çarpıcı uyarı: İstanbul'da beklenen deprem bunun 30 katı
İstanbul'da bir deprem daha oldu işte bugün olan son depremlerin büyüklüğü
İstanbul'da bir deprem daha oldu işte bugün olan son depremlerin büyüklüğü
İşte İstanbul için tahliye senaryosu! Toplam 23 alan bulunuyor
İşte İstanbul için tahliye senaryosu! Toplam 23 alan bulunuyor