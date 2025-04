DEM Parti heyeti, Bakanı Yılmaz Tunç'la bir araya geldi

Ankara'da bugün önemli bir görüşme yapıldı. DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Hasta mahkumlar ve adli tıp raporu alanların tahliyesini söyledik." dedi.

DEM Parti heyeti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasında gerçekleşmesi planlanan ancak Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığı nedeniyle ertelenen görüşme bugün yapıldı.

Görüşmede, Bakan Tunç'un yanı sıra DEM Parti'den Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli yer aldı.

Görüşme sonrası açıklama yapan Koçyiğit, "Öncelikli görüşmemiz Öcalan'ın sağlık koşulları ve tecrit koşulları olduğunu söyledik. Koşulların amasız fakatsız düzenlenmesini söyledik." dedi.

"HASTA MAHKUMLARIN TAHLİYESİNİ SÖYLEDİK"

"İmralı heyeti dışında bazı aydın, yazar ve gazetecilerin adaya gitmesi için talepler dile getirdik." diyen Koçyiğit, şöyle devam etti:

"Hasta mahkumlar ve adli tıp raporu alanların tahliyesini söyledik. Covid düzenlenmesinde örgütlü suçları kapsam dışı bırakılmasının olumsuz olduğunu dile getirdik. Sayın bakan bunları not etti. Söylediğimiz her başlığı dikkatli not ettiler. 'Çalışacağız dediler." diye konuştu.

HEYET, ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

DEM Parti İmralı Heyeti geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti.

Erdoğan ile görüşmenin ardından heyet Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya gelecekti. Ancak bu görüşme Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle ertelenmişti.

"HASTA TUTUKLULAR İLE İLGİLİ TALEPLERİ OLDUĞUNU İFADE EDİYORLAR"

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde dün akşam gerçekleşen 23 Nisan Resepsiyonuna katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın mensuplarının DEM Parti ile görüşme konusundaki sorusunu yanıtlamıştı.

Bakan Tunç, "Hasta tutuklularla ilgili hasta hükümlülerle ilgili talepleri olduklarını ifade ediyorlar. Tüm bunları dinleyeceğiz değerlendireceğiz. Burada tabii hedefimiz terörsüz bir Türkiye. Bundan kurtulmanın eşiğindeyiz. Terör belasından kurtulmayı bütün Türkiye istiyor." demişti.