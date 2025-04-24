Tekirdağ'da tartıştığı babasını silahla vurdu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde babasını tabancayla vurarak yaralayan şüpheli tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, Muhittin Mahallesi Ant Sokak'ta M.Ü. ile oğlu Y.B.Ü. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.B.Ü, yanındaki tabancayla babasına ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.Ü, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis tarafından gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.