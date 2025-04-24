Tarife savaşları kızıştı Çin'den ABD'ye öfkesi dinmedi Boeing CEO'su doğruladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik gümrük vergilerini yükseltmesi ve Çin'in karşılık vermesi sonuçları havacılığa sıçradı. Boeing CEO'su Kelly Ortberg, Çin'in 3. Boeing jetini iade ettiğini doğrularken "Tarifeler nedeniyle Çin'deki müşterilerimizin birçoğu teslim almayacaklarını belirttiler” dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın başta Çin olmak üzere başlattığı "gümrük vergileri" kısa zamanda gerginliğe yol açtı ve her yükseltilen gümrük vergisi Çin'den yanıt aldı. Gümrük savaşlarının son bölümünde Çin, üçüncü bir Boeing jetini gümrük vergileri sebebiyle iade etti.

Boeing CEO'su Kelly Ortberg, basına yaptığı açıklamada 3. bir Boeing jetinin iade edilerek ABD'ye dönmek üzere yola çıktığını Çinli müşterilerinin gümrük vergileri nedeniyle kendileri için üretilen yeni uçakları teslim etmeyi reddettiğini doğruladı.

CEO Kelly Ortberg şu ifadeleri kullandı:

"Vergiler nedeniyle Çin'deki müşterilerimizin birçoğu teslim almayacaklarını belirttiler”

Ortberg, "Henüz üretim sisteminde olmayan dokuz uçak için, teslimat alma niyetlerini anlamak için müşterilerimizle görüşüyoruz ve gerekirse bu pozisyonları diğer müşterilere atayabiliriz" diyerek karşı hamle yaptı.

Trump'ın gümrük vergileri öncesinde ticari jetler, 1979 tarihli bir sivil havacılık anlaşması kapsamında dünya çapında gümrüksüz olarak alınıp satılıyordu.

İki uçak iade edilmişti

Xiamen Havayolları'na teslim edilmek üzere Mart ayında Çin'e gönderilen iki 737 MAX 8 Boeing jeti, geçtiğimiz hafta Boeing'in Seattle'daki üretim merkezine geri döndü.

Uçuş takip web sitelerine göre 3. bir 737 MAX 8 bugün Boeing'in Şanghay yakınlarındaki Zhoushan merkezinden ABD'nin Guam bölgesine doğru yola çıktı.

Boeing, yılın geri kalanında Çin'e yaklaşık 50 yeni uçak teslim etmeyi planladığını ve halihazırda inşa edilmiş veya yapım aşamasında olan 41 uçağın yeniden pazarlanması için seçenekleri değerlendirdiğini söyledi.