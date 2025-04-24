Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem günlük siyasete alet edilemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'u sarsan 6,2'lik depremde can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli kaynağı olduğunu söyledi. Erdoğan, "Deprem gibi hepimizi sarsan, hepimizi etkileyen konuların günlük siyasetin polemiklerine alet edilmesini asla tasvip etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Levent'teki UEFA İstanbul Temsilciliğinin açılış töreninde konuştu. Erdoğan, temsilciliğin, Türk futbolu için hayırlara vesile olmasını temenni ettiğini söyledi.

Farklı inançları asırlardır bağrında misafir eden İstanbul'un, bugünkü açılışla birlikte çok kültürlü kimliğini daha da güçlendireceğine inandığını belirten Erdoğan, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in şahsında tüm UEFA yönetimine, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na emekleri, destekleri, gayretleri için teşekkür ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF'nin 1962 yılından beri UEFA'ya tam üye olduğunu anımsatarak, "Tam 63 yıldır UEFA'yla yakın koordinasyon içinde beraberce çalışıyoruz. Sadece 20 senede, 2005 ve 2023 yıllarında UEFA Şampiyonlar Ligi finallerine, 2009'da UEFA Kupası Finali'ne, 2013 yılında FİFA U20 Dünya Kupası'na, 2019'da ise UEFA Süper Kupa Finali'ne başarıyla ev sahipliği yaptık." diye konuştu.

Türk takımlarının UEFA'nın organizasyonlarında her sene boy gösterdiğini dile getiren Erdoğan, "A Milli Futbol Takımımız 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final oynarken, oynadığı futbolla futbolseverlerin gönüllerini fethetti. 2025 yılında A Milli Futbol Takımı tarihinde ilk kez Uluslar ligi A Ligi'nde yer alma hakkını elde etti. 2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerine inşallah ev sahipliği yapacağız. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ise İtalya'yla birlikte ülkemizde düzenleyeceğiz." ifadesini kulandı.

"Her türlü uluslararası spor etkinliğinin altından kalkacak kapasiteye sahibiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şunu bugün bir kez daha çok net söylemek isterim. Türkiye olarak olimpiyatlar dahil her türlü uluslararası spor etkinliğinin altından kalkacak kapasiteye ziyadesiyle sahibiz. Böylesine iddialı konuşmamızın arkasında hamaset değil ülkemize son 23 yılda kazandırdığımız eserler ve projeler vardır. Spor yatırımları noktasında Türkiye'yi çok farklı bir lige taşıdık. İllerimizin ihtiyaçlarına göre yeni spor tesislerini hizmete açtık. Toplam spor tesisi sayısını 1575'ten 4470'e yükselttik."

Sentetik futbol, basketbol ve voleybol sahalarını mahallelere kadar yaydıklarını söyleyen Erdoğan, "Futbol sahası sayımız 595'ten, iki kattan fazla artışla 1365'e çıktı. Türkiye'nin her köşesine stadyumlar, yüzme havuzları, futbol sahaları, gençlik merkezleri, spor salonları, atletizm pistleri inşa ettik." bilgisini paylaştı.

Erdoğan, spor salonlarının sayısını 372'den 904'e ulaştırdıklarını, futbolda çoğu ömrünü tamamlamış olan stadyumları yıkıp yerlerine uluslararası standartlara sahip yüksek kapasiteli yeni tesisler inşa ettiklerini, ülke genelinde yaptıkları stadyumlardan 38'inin hizmete girdiğini, 4 tanesinin yapımının, 4 tanesinin de proje ve ihale çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporu etkileyen altyapı eksikliklerini önemli ölçüde tamamladıklarını ifade etti.

Erdoğan, özellikle hızlı tren, havalimanları, otoyolları, bölünmüş yollar, köprüler ve diğer projelerle ulaştırma altyapısını tahkim ettiklerini, 26 olan havalimanı sayısının Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın da hizmete alınmasıyla 58'e çıktığını söyledi.

"İstanbul'un çehresini değiştirdik"

Türkiye'nin lokomotif şehri İstanbul'da da çok önemli projelere imza attıklarına işaret eden Erdoğan, "Asrın projesi Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden dün önemi daha iyi anlaşılan Kuzey Marmara Otoyolu'na, üç pistin aynı anda kullanıldığı İstanbul Havalimanı'ndan toplam uzunluğu 362 kilometreyi bulan raylı sistem projelerine ve daha burada saymaya kalksak akşamı yapacağımız nice eser, yatırım ve hizmetle İstanbul'un çehresini değiştirdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sporda hak ettiği seviyeye gelmesi ve bu alandaki altyapısının dünya standartlarına kavuşması için 23 yıl boyunca seferberlik ruhuyla çalıştıklarını ifade ederek, "Şimdi bütün bu çabaları UEFA İstanbul Temsilciliğinin açılmasıyla birlikte bir üst aşamaya taşımış oluyoruz. UEFA Londra ve Brüksel'den sonra ilk kez Türkiye'de temsilcilik açıyor. Bu temsilcilik vasıtasıyla Türk futbolumuzun gelişimi adına UEFA'yla daha fazla temas kuracak ve birlikte ortak projelere imza atacağız. Temsilcilik aynı zamanda UEFA'nın bölge federasyonlarıyla daha hızlı iletişim ve koordinasyon sağlamasını kolaylaştıracaktır. Temsilciliğin bilhassa önümüzdeki yıllarda düzenleyeceğimiz çeşitli futbol organizasyonlarında da önemli roller üstleneceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

İstanbul depremi

İstanbul'da dün meydana gelen depremin etkilediği vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün bakanlarımızın ve bürokratlarımızın katılımıyla AFAD'da yaptığımız toplantıda en güncel bilgileri aldık, gerekli talimatları verdik. Can kaybımızın olmaması en büyük teselli kaynağımızdır. Devlet olarak tüm birimlerimizle seferberlik anlayışıyla çalışıyoruz. Önümüzdeki kabine toplantımızda konuyu enine boyuna değerlendirecek, akabinde gerekli açıklamaları kamuoyumuza yapacağız. Bugün sadece şunu önemle vurgulamak isterim, deprem gibi hepimizi sarsan, hepimizi etkileyen konuların günlük siyasetin polemiklerine alet edilmesini asla tasvip etmiyoruz. Biz böyle hassas zamanlarda hiç kimseyle tartışmaya girmek istemiyoruz. Dahası bunu milletimize karşı bir saygısızlık olarak görüyoruz. Selden kütük kapma yarışında olan fırsatçıları da vicdana ve sorumluluk duygusuyla hareket etmeye davet ediyoruz.

"Kentsel dönüşüm projelerini süratle hayata geçirmeye odaklanmalıyız"

Hep söylediğim gibi bugünler siyaset yapma değil, bir olma, beraber olma, dayanışma, milletçe kardeşliğimizi hatırlama dönemleridir. Bu duygudaşlığa zarar veren her şey yanlıştır, vakitsizdir, lüzumsuzdur. Artık laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyma zamanıdır. Bahane aramak, mazeret üretmek yerine daha fazla iş ve icraat üretmeli, tüm enerjimizi yapı stokumuzu bir an evvel yenilemeye harcamalıyız. Her işe karşı çıkan marjinallerin ne dediğine bakmadan kentsel dönüşüm projelerini süratle hayata geçirmeye odaklanmalıyız. El ele verip birlikte çalıştığımızda kısa sürede çok büyük mesafe almamız pekala mümkündür. Çünkü biz bunu yapacak kudrete, kapasiteye, imkana ve pratikliğe sahip bir milletiz. Yeter ki enerjimizi ve kaynaklarımızı doğru kullanalım, yeter ki aramıza nifak sokulmasına müsaade etmeyelim. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten, depremden, kazadan, beladan muhafaza buyursun diyorum."