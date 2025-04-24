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Huawei, Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu'nun "Resmi Zaman Sponsoru" oldu

Huawei, Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu'nun "Resmi Zaman Sponsoru" oldu

Huawei, 27 Nisan'da koşulacak yarı maratonda, dijital sağlık ve performans takibi teknolojileriyle de sporcuların yanında yer alacak.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei, 27 Nisan'da koşulacak yarı maratonda, yalnızca zaman ölçüm sponsoru olmakla kalmayıp, aynı zamanda dijital sağlık ve performans takibi teknolojileriyle de sporcuların yanında yer alacak.

Geçen yıl kasımda Türkiye İş Bankası 46'ncı İstanbul Maratonu'na da resmi zaman sponsoru olan Huawei, işbirliğini sürdürülebilir hale getirerek spora olan desteğine devam ediyor.

Huawei, yarı maratona katılım sağlayamayan ancak kendi bulunduğu şehirde bu heyecana ortak olmak isteyen koşucular için de dijital bir deneyim sunuyor.

Huawei Sağlık Uygulaması üzerinden 18 Nisan'da başlatılan Online Maraton etkinliği, 31 Mayıs'a kadar devam edecek.

Kullanıcılar, uygulamanın 'Keşfet' sekmesinden 20. İstanbul Yarı Maratonu başlığı altındaki 'Katıl' butonuna tıklayarak, ücretsiz olarak 10 veya 21 kilometre koşularından birine dahil olabiliyor.

Oksijen seviyesi ve tempo gibi bilgiler yarış boyunca izlenebilecek

Fiziksel yarı maraton etkinliği süresince, Huawei Watch GT 5 Serisi ve Huawei Sağlık Uygulaması, koşucuların performans verilerini anlık olarak takip etmelerini sağlayacak.

Katılımcılar, yarış esnasında katettikleri mesafe, koşu rotası ve süre gibi temel verilere anında erişim sağlayabilecek. Ayrıca cihazın sunduğu sağlık takibi özellikleri sayesinde nabız, oksijen seviyesi ve tempo gibi bilgiler de yarış boyunca izlenebilecek.

Huawei Watch GT 5'in teknolojik yetenekleri, sporculara yarış sırasında performanslarını detaylı bir şekilde gözlemleme fırsatı sunuyor.

Huawei, işbirliğiyle hem sporcuların ihtiyaçlarına odaklanan çözümlerini sergiliyor hem de dijital sağlık ve spor deneyimini Türkiye'nin dört bir yanındaki kullanıcılarla buluşturuyor.

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