AK Parti'den İstanbul depremlerine ilişkin açıklama

İstanbul'daki 6.2'lik depremin ardından artçılar sürüyor. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala bakanların ve resim kurumlardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini belirtti. Ala "Böyle zamanlarda doğru bilgiye erişmenin yolu budur." dedi.

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Ala, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde kurulan kriz merkezinde, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla yaptıkları değerlendirme toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Depremin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün görevlendirmeleri yapıp o andan itibaren deprem sürecini anbean takip ettiğini vurgulayan Ala, "Devletimizin bütün kurumları, bütün kapasitesiyle milletimizin yanındadır, sahadadır ve yapılması gereken her şey çok detaylı çalışılarak yapılmakta ve milletimizle buluşturulmaktadır." ifadesini kullandı.

Ala, emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Milletimizden istirhamımız, bakanlarımızın açıklamalarına itibar etmeleridir. Resmi açıklamaları, resmi kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almalarıdır. Bunun dışındaki açıklamaları ve söylemleri dikkate almamaları çok önem arz etmektedir. Böyle zamanlarda doğru bilgiye erişmenin yolu budur. Dezenformasyon, yanlış bilgiler çok ciddi, olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Onun için zaman zaman ihtiyaç duyulduğunda belli aralıklarla bakanlarımız, resmi kurumlarımız, AFAD, vatandaşlarımızı bilgilendirmektedir ve bilgilendirmeye de devam edecektir. Takip edilmesi gereken husus budur."

Depremin, Türkiye'nin bir gerçeği olduğuna işaret eden Ala, "Biz de 22 yıldır gerçekten bu konuda ne zaman böyle büyük sorunla karşılaşsak devleti tam kapasite çalıştırma konusunda önemli bir tecrübeye ve birikime sahibiz. AFAD birimini de bizim dönemimizde kurduk ve bu koordinasyonu gerektiği gibi yapıyor, sağlıyor, bütün kurumlarımızın tam kapasiteyle milletimizin o andaki ihtiyacını karşılamaları için gerekli ortamı hazırlıyor. Bunun için de bütün paydaşlarıyla birlikte AFAD çalışanlarımıza da çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bakanların sahada da çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Ala, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün kurumlarımız, yerel yönetimler, belediyeler, merkezi yönetim bu konuda el birliği içerisinde çalışmalarını sürdürüyor, sürdürecektir. Ama bundan sonraki çalışmalarda da aynı anlayış içerisinde tam bir mutabakatla ve işbirliğiyle bu sorunun Türkiye'nin gündeminden çıkarılacak biçimde çözüme kavuşturulması gerekir. Bu konuda da başta Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz tam bir kararlılık içerisindedir. Deprem bölgesinde yaşıyoruz. Bu sorunun farkındalığını artırarak ama Sayın Bakanlarımızın da söylediği şekilde alınması gereken tedbirleri ertelemeyerek, zamanında yaparak, yerel yönetimler, merkezi yönetim, devlet, millet, işbirliği içerisinde sonuca ulaştırmaya çalışacağız."

Vatandaşın doğru bilgiye erişme hakkının olduğunu yineleyen ve doğru bilgilendirmenin kendi görevleri olduğuna dikkati çeken Ala, gazetecilere de doğru bilgileri aktardıkları için teşekkür etti.

Süreci hep birlikte yönetmenin büyük ehemmiyet arz ettiğini kaydeden Ala, "Milletimiz bilsin ki bütün devlet kurumlarımız tam kapasiteyle sahada kendi yanlarındadır. Yine bu süreci yöneteceğiz. Sadece biraz önce söylediğim hususlara çok dikkat etmelerini, doğru bilgiyi resmi kurumlardan alma hususunda azami hassasiyet göstermelerini özellikle istirham ediyorum." açıklamasında bulundu.