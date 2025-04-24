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Vodafone'dan çocuklara özel 'İlk Hattım' teklifi

Vodafone'dan çocuklara özel 'İlk Hattım' teklifi

Vodafone, 16 yaş ve altı çocuklara yönelik sunduğu 'İlk Hattım' teklifi kapsamında sınırsız WhatsApp kullanımı, ücretsiz ebeveyn güvenlik uygulaması ve otomatik durma özelliği gibi hizmetler sunuyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, çocukların dijital dünyayla güvenli şekilde tanışmalarını sağlamak amacıyla yeni teknolojiler geliştirmeye devam ediyor. Bu doğrultuda hazırlanan 'İlk Hattım' teklifi, çocukların çevrim içi iletişimde güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

Vodafone'un 16 yaş ve altı kullanıcılarına sunduğu hizmetler arasında sınırsız WhatsApp, 12 ay ücretsiz ebeveyn güvenlik uygulaması ve fatura aşımını önleyen durma özelliği bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun 2024 verilerine göre, 6-15 yaş grubundaki çocukların yüzde 77,3'ü çevrim içi platformlar üzerinden iletişim kuruyor. Bu kapsamda, Vodafone kullanıcılarına sınırsız WhatsApp erişimi sunarak, çocukların sık kullandığı iletişim kanallarında kesintisiz bağlantı sağlıyor.

Ayrıca, 12 ay ücretsiz sunulan Find My Kids uygulaması sayesinde ebeveynler, çocuklarının çevrim içi ve çevrim dışı etkinliklerini takip edebiliyor. Uygulama, konum takibi, alan giriş-çıkış bildirimi, ses algılama ve batarya durumu gibi birçok güvenlik fonksiyonunu içeriyor.

Cihaz kampanyalarıyla destekleniyor

Vodafone, çocuklara özel teknolojik cihazlarda da avantajlar sağlıyor. Akıllı çocuk saatleri için uygun tarifeler sunulurken, Samsung Galaxy A36 5G modeli, 2 bin 100 lira indirimle 16 yaş ve altı kullanıcılara özel satılıyor.

Faturasız 'Hoş Geldin' paketleri kapsamında, hat açılış ücretleri 12 ay boyunca tarifeye yansıtılarak ödenebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, her yaştan müşteriyi dijital dünyanın avantajlarıyla güvenli şekilde buluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

Şahin, ebeveynlerin özellikle bütçe, kontrol ve güvenlik konularında hassasiyet taşıdığını belirterek, 'Mevcut ve yeni gelen müşterilerimizin ortak faydalara sahip olduğu 16 yaş ve altı dünyamızda çocuklar teknolojiyle güvenle tanışacak. Vodafone olarak, avantajlı ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

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