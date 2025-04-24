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Üsküdar'da afet tırını belediye ve İBB zabıta ekipleri engelledi

Üsküdar'da afet tırını belediye ve İBB zabıta ekipleri engelledi

AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Erdem Demir, depremin ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesinin geceyi dışarıda geçirecek vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere getirdiği afet tırının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Üsküdar Belediyesi zabıta ekiplerince engellenmeye çalışılmasına tepki gösterdi.

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Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle herkesin birbirine daha fazla destek olması gereken bir süreçten geçildiğini belirtti.

Bütün zor ve netameli süreçlerin milletin bir arada olmasının verdiği güçle aşıldığını aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Bu toprakların kadim anlayışı böyledir. Bugün Üsküdar'da bu topraklara çok yabancı bir tavırla karşılaştık. Deprem nedeniyle sokakta bekleyişini sürdüren Üsküdarlı komşularımıza ikram dağıtımı için organize ettiğimiz mobil hizmet mutfağı, CHP'li belediye yönetimlerinin müdahalesine maruz kaldı. İBB ve Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri marifetiyle ikramların dağıtımı engellendi, araç alandan çıkarıldı. Şimdi CHP'li yönetime soruyoruz, bu zor ve hassas günde vatandaşlarımızın yanında olmamız sizi neden bu kadar rahatsız etti?"

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