'Milli güvenlik meselesi' diyen Murat Kurum'dan İstanbul için çok önemli çağrı!

İSTANBUL 6.2'lik depremden sonra büyük İstanbul depremine hazır mı sorusuyla yüzleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul için vaktin daraldığını belirterek, polemiği bırakıp 'İstanbul için elele verelim, gelin İstanbul'u hep birlikte kurtaralım" dedi. Bunun bir milli güvenlik meselesi olduğunu belirten Murat Kurum, siyaset üstü çok önemli bir çağrıda bulundu.

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AFAD Koordinasyon Merkezi’nde İstanbul depreminin ardından yapılan çalışmalara ilişkin son bilgileri paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan çok önemli bir çağrı geldi. 'İstanbul için vakit daraldı" diyen Murat Kurum, herkesi el ele verip İstanbul'u kurtarmak için çalışmaya davet etti. Murat Kurum şunlar söyledi:



-İstanbul için her saniye değerli. Çünkü vakit daraldıkça daralıyor. İstanbul depremi bir milli güvenlik meselesidir. Seferberlik şuurunu 6 Şubat’taki gibi göstermemiz gerekir. İstanbullu kardeşlerimiz, hemşerilerimiz hepimizden siyaseti, politikayı bir yana bırakmasını ve acilen bu işe odaklanmasını beklemektedir. 16 milyon İstanbullunun canının ve geleceğinin söz konusu olduğu bir yerde çok net söylüyorum; siyasete ve polemiğe yer yoktur. Burada siyaset olmaz, burada polemik yapılmaz. Tam aksine güçlü sağlıklı bir şekilde İstanbul da yaşamayı hak eden milyonlara karşı hep birlikte el ele vermenin zamanıdır.

“GEÇ KALIRSAK KAYBIMIZ ÇOK DAHA BÜYÜK OLUR”

-Şunu asla unutmayalım; Allah korusun İstanbul’da bugünün ihmali yarının felaketi olur. Daha geç kalırsak da kaybımız çok daha büyük olur.

Siyaseti, polemiği bir tarafa koyalım ve İstanbul'un dönüşümü için göz bebeğimiz İstanbul için el ele verelim ve İstanbul'u kurtarma seferberliğini herkes üstüne düşen vazife çerçevesinde hep birlikte başlatalım diyorum.

-Ben İstanbullu bir hemşeriniz olarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak, bu afetlere gitmiş, bu acıları görmüş bugün de 11 ilde 550 bin konutun inşasını yürüten bir kardeşimiz olarak sesleniyorum. Bunu birlikte yapalım; İstanbul'u hep birlikte kurtaralım ve bu acıları bir daha yaşamayalım. Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün bakanlıklara verdiği imkanlar çerçevesinde İstanbul'u hep birlikte kurtaralım diyoruz.

6.2'LİK DEPREMİN BİLANÇOSU



23 Nisan'da kayıtlara geçen 6.2'lik depreme ilişkin son bilgileri de paylaşan Murat Kurum şunları söyledi:

-“Çoğunluğu İstanbul olmak üzere Bursa, Balıkesir, Tekirdağ ve Yalova’daki vatandaşlarımızdan toplamda 1.399 adet hasar ihbarı aldık. İhbar edilen bu binalardan 130’unu hemen inceledik. 107’sinde herhangi bir hasar tespit etmedik. 7 binamızı az hasarlı olarak belirledik.

-Bugün gün içerisinde İstanbul'da 3 bin hasar tespit ekibi tüm İstanbul'da, kamu binaları başta olmak üzere tüm hasarların tespitlerini yapmak suretiyle bu incelemeleri inşallah gerçekleştiriyor olacağız.



-Dün itibarıyla İstanbul’umuzdaki yurtların, okullarımızın, cami ve hizmet binalarımızın da içerisinde olduğu 28 bin 538 kamu yapısına dair hasar tespit çalışmalarımızı süratle başlattık. İlk etapta 36 öğrenci yurdumuzda yaptığımız hasar tespitleri dün gece itibarıyla tamamladık. Ekiplerimiz yurtlarla ilgili hasar tespit etmedi.

-Bugün de İstanbul’daki tüm hastanelerin tespitlerini Sağlık Bakanlığı ile birlikte yapacağız. Sonuçları şeffaf bir şekilde milletimizle paylaşacağız”