BIST 9.391
DOLAR 38,32
EURO 43,74
ALTIN 4.115,97
HABER /  GÜNCEL

İstanbul Üsküdar'da gece buralar açık Sinem Dedetaş yiyecek içecek de var diyor

İstanbul Üsküdar'da gece buralar açık Sinem Dedetaş yiyecek içecek de var diyor

İSTANBUL 6.2'lik depremin etkilerini yaşıyor. Bir çok kişi evlerine girmekte güçlük çekerken, geceyi sokakta geçirenler içen Üsküdar Belediyesi tesislerini bu gece de açık bırakacak. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş yiyecek içecek servisi de olacağını duyurdu.

Abone ol

İSTANBUL Üsküdar Belediyesi evlerine girmekte psikolojik sıkıntı yaşayanlar için sosyal tesislerini dün gece olduğu gibi bu gece de açık tutacak. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, "Değerli Üsküdarlılar, spor tesislerimiz, bugün ve gece boyunca evlerine giremeyen komşularımız için açık olacak, bu noktalarda yiyecek ve içecek servisimiz devam edecektir" diyerek açık olacak kurumların listesini paylaştı.

Yiyececek içecek servisi de olacak tesisler şunlar:
-Çamlıca Spor Okulu
-Mehmet Çakır Kültür ve Spor Merkezi
-Çavuşdere Spor Sarayı
-Vakıfbank Spor Sarayı
-Muhsin Yazıcıoğlu Kapalı Spor Salonu
-Prof. Dr. Raşit Küçük Gençlik Spor Merkezi
-Burhan Felek Spor Kompleksi

Yyiyecek içecek ikramı yapılan noktalar ise şöyle:
Üsküdar Belediyesi Önü, Doğancılar Parkı Zeynep Kamil Parkı, Nakkaştepe Dostluk Parkı (Bulgurlu-Cumhuriyet) , Selimiye Parkı Yavuz Selim Parkı Kirazlıtepe Şenol Güneş Parkı, Şehit Timur Aktimur Parkı, Sultan Murat Parkı Kuruçeşme Parkı , Şehit Eren Bülbül Parkı, Selami Ali Sosyal Tesisleri Barış Manço Parkı

İstanbul Üsküdar'da gece buralar açık Sinem Dedetaş yiyecek içecek de var diyor - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklar hakkında yeni gelişme
Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklar hakkında yeni gelişme
Leicester City'nin efsane golcüsü takımdan ayrılıyor
Leicester City'nin efsane golcüsü takımdan ayrılıyor
Türkiye ve Rusya Ortadoğu için masaya oturuyor
Türkiye ve Rusya Ortadoğu için masaya oturuyor
Washington'da yatırımcılarla buluşan Bakan Mehmet Şimşek'ten flaş enflasyon açıklaması
Washington'da yatırımcılarla buluşan Bakan Mehmet Şimşek'ten flaş enflasyon açıklaması
Üsküdar'da afet tırını belediye ve İBB zabıta ekipleri engelledi
Üsküdar'da afet tırını belediye ve İBB zabıta ekipleri engelledi
'Milli güvenlik meselesi' diyen Murat Kurum'dan İstanbul için çok önemli çağrı!
'Milli güvenlik meselesi' diyen Murat Kurum'dan İstanbul için çok önemli çağrı!
Kamu işçisinin zam görüşmesinde üçüncü toplantı bugün
Kamu işçisinin zam görüşmesinde üçüncü toplantı bugün
AK Parti'den İstanbul depremlerine ilişkin açıklama
AK Parti'den İstanbul depremlerine ilişkin açıklama
Vodafone'dan çocuklara özel 'İlk Hattım' teklifi
Vodafone'dan çocuklara özel 'İlk Hattım' teklifi
Huawei, Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu'nun "Resmi Zaman Sponsoru" oldu
Huawei, Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu'nun "Resmi Zaman Sponsoru" oldu
THY'den TEKNOFEST KKTC'ye özel yüzde 20 indirim
THY'den TEKNOFEST KKTC'ye özel yüzde 20 indirim
CHP'nin kurultayına iptal davası! CHP'liler harekete geçti
CHP'nin kurultayına iptal davası! CHP'liler harekete geçti