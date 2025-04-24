İstanbul Üsküdar'da gece buralar açık Sinem Dedetaş yiyecek içecek de var diyor

İSTANBUL 6.2'lik depremin etkilerini yaşıyor. Bir çok kişi evlerine girmekte güçlük çekerken, geceyi sokakta geçirenler içen Üsküdar Belediyesi tesislerini bu gece de açık bırakacak. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş yiyecek içecek servisi de olacağını duyurdu.

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İSTANBUL Üsküdar Belediyesi evlerine girmekte psikolojik sıkıntı yaşayanlar için sosyal tesislerini dün gece olduğu gibi bu gece de açık tutacak. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, "Değerli Üsküdarlılar, spor tesislerimiz, bugün ve gece boyunca evlerine giremeyen komşularımız için açık olacak, bu noktalarda yiyecek ve içecek servisimiz devam edecektir" diyerek açık olacak kurumların listesini paylaştı.

Yiyececek içecek servisi de olacak tesisler şunlar:

-Çamlıca Spor Okulu

-Mehmet Çakır Kültür ve Spor Merkezi

-Çavuşdere Spor Sarayı

-Vakıfbank Spor Sarayı

-Muhsin Yazıcıoğlu Kapalı Spor Salonu

-Prof. Dr. Raşit Küçük Gençlik Spor Merkezi

-Burhan Felek Spor Kompleksi

Yyiyecek içecek ikramı yapılan noktalar ise şöyle:

Üsküdar Belediyesi Önü, Doğancılar Parkı Zeynep Kamil Parkı, Nakkaştepe Dostluk Parkı (Bulgurlu-Cumhuriyet) , Selimiye Parkı Yavuz Selim Parkı Kirazlıtepe Şenol Güneş Parkı, Şehit Timur Aktimur Parkı, Sultan Murat Parkı Kuruçeşme Parkı , Şehit Eren Bülbül Parkı, Selami Ali Sosyal Tesisleri Barış Manço Parkı

