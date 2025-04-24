Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklar hakkında yeni gelişme

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümüne ilişkin yargılanan sanıklar, önceden karıştıkları olaylar hakkında hâkim karşısına çıktı. Sanıkların daha önce karıştıkları olaylara takipsizlik verildi.

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Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında 24 Ocak'ta saat 08.25 sıralarında meydana gelen olayda, İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Çevredekilerin araya girmesi sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti. Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı.

MİNGUZZİ DAVASINDA HAKİM KARŞISINA ÇIKMIŞLARDI

O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi'nin 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 15 yaşında oldukları öğrenilen B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er 24'er yıla kadar hapis istemiyle dava kapsamında 10 Nisan günü ilk kez Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı. Sanıklar B.B ve U.B.'nin yargılama sürecinden önce de başka olaylara karıştığı öğrenildi.

OLAYDAN 1 AY ÖNCE SATIRLA YAKALANDI

Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayan B.B., olaydan 1 ay önce Kadıköy'de 6 Aralık'ta polis aramasında üstünde satırla yakalandı. B.B. hakkında "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan soruşturma başlatıldı. Savunmasında ise, “Babam pide ustası pideleri doğramak için satır istedi. Satırı pazardan aldım" dedi. Soruşturma kapsamında satır üzerinde kriminal incelemede, 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na muhalefet' kapsamında olmadığına dair rapor düzenlendi. Bu raporun ardından savcılık, suç unsuru bulunmadığını belirterek takipsizlik kararı verdi.





