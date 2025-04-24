BIST 9.402
DOLAR 38,32
EURO 43,73
ALTIN 4.116,45
HABER /  GÜNCEL

İki ülke savaşa mı giriyor? Anlaşma askıya alındı, ordular teyakkuza geçti

İki ülke savaşa mı giriyor? Anlaşma askıya alındı, ordular teyakkuza geçti

Hindistan ile Pakistan arasında savaş sesleri yükseliyor. Hindistan, Keşmir’in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısından Pakistan’ı sorumlu tutarak, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürdü. Gerilim daha da arttı Pakistan, Hindistan'ın, İndus havzasında su akışını durdurmaya ya da yönünü değiştirmeye yönelik her türlü girişimi savaş nedeni sayılacağını söyledi.

Abone ol

Hindistan, Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının ardından Pakistan'a karşı çok yönlü bir diplomatik hamle başlattı. Press Trust of India (PTI) haberine göre, Başbakan Narendra Modi liderliğindeki Kabine Güvenliği Komitesi (CCS), saldırının ardından olağanüstü toplandı.

Toplantıda, saldırının olası sınır ötesi bağlantıları masaya yatırılırken, Başbakan Modi’ye gelişmeler hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

İSTENMEYEN KİŞİ İLAN EDİLDİ

Hindistan Dışişleri Bakanı Vikram Misri, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Pakistan’ın Yeni Delhi Büyükelçiliği'nde görevli deniz ve hava kuvvetleri müsteşarlarının "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurdu. Müsteşarlara, Hindistan'ı terk etmeleri için bir haftalık süre tanındı.

Aynı şekilde, Hindistan’ın İslamabad’daki büyükelçiliğinde görevli askeri müsteşarların da geri çağrıldığı açıklandı.

'İNDUS SULARI ANLAŞMASI' ASKIYA ALINDI

Pakistan, Hindistan'ın, İndus havzasında su akışını durdurmaya ya da yönünü değiştirmeye yönelik her türlü girişimi savaş nedeni sayılacak açıklaması yapt

Hindistan ile Pakistan arasında 1960 yılında imzalanan ve nehir sularının paylaşımını düzenleyen "İndus Suları Anlaşması" da askıya alındı. Misri, “Pakistan, sınır ötesi terörizme verdiği desteği geri dönülmez şekilde sona erdirene kadar bu anlaşma geçerli olmayacaktır” dedi.

Misri ayrıca, Pakistan vatandaşlarının Güney Asya Bölgesel İşbirliği Örgütü (SAARC) çerçevesindeki muafiyet vizeleriyle Hindistan’a girişinin yasaklandığını ve bu vizeyle ülkede bulunanların 48 saat içinde ülkeyi terk etmeleri gerektiğini belirtti.

Wagah-Attari sınır kapısının da geçici olarak kapatıldığı, bu noktadan ülkeye giren kişilerin 1 Mayıs’a kadar aynı güzergâhtan çıkış yapabileceği duyuruldu.

Hindistan basınına göre saldırıyı, Pakistan'da yasaklı Leşker-i Tayyibe (LET) örgütünün uzantısı olan Direniş Cephesi (The Resistance Front - TRF) üstlendi. Saldırı sonrası Modi, Suudi Arabistan’daki resmi ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönmüş, gelişinin ardından güvenlik zirvesi düzenlemişti

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Üsküdar'da gece buralar açık Sinem Dedetaş yiyecek içecek de var diyor
İstanbul Üsküdar'da gece buralar açık Sinem Dedetaş yiyecek içecek de var diyor
Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklar hakkında yeni gelişme
Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklar hakkında yeni gelişme
Leicester City'nin efsane golcüsü takımdan ayrılıyor
Leicester City'nin efsane golcüsü takımdan ayrılıyor
Türkiye ve Rusya Ortadoğu için masaya oturuyor
Türkiye ve Rusya Ortadoğu için masaya oturuyor
Washington'da yatırımcılarla buluşan Bakan Mehmet Şimşek'ten flaş enflasyon açıklaması
Washington'da yatırımcılarla buluşan Bakan Mehmet Şimşek'ten flaş enflasyon açıklaması
Üsküdar'da afet tırını belediye ve İBB zabıta ekipleri engelledi
Üsküdar'da afet tırını belediye ve İBB zabıta ekipleri engelledi
'Milli güvenlik meselesi' diyen Murat Kurum'dan İstanbul için çok önemli çağrı!
'Milli güvenlik meselesi' diyen Murat Kurum'dan İstanbul için çok önemli çağrı!
Kamu işçisinin zam görüşmesinde üçüncü toplantı bugün
Kamu işçisinin zam görüşmesinde üçüncü toplantı bugün
AK Parti'den İstanbul depremlerine ilişkin açıklama
AK Parti'den İstanbul depremlerine ilişkin açıklama
Vodafone'dan çocuklara özel 'İlk Hattım' teklifi
Vodafone'dan çocuklara özel 'İlk Hattım' teklifi
Huawei, Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu'nun "Resmi Zaman Sponsoru" oldu
Huawei, Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu'nun "Resmi Zaman Sponsoru" oldu
THY'den TEKNOFEST KKTC'ye özel yüzde 20 indirim
THY'den TEKNOFEST KKTC'ye özel yüzde 20 indirim