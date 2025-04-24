İki ülke savaşa mı giriyor? Anlaşma askıya alındı, ordular teyakkuza geçti

Hindistan ile Pakistan arasında savaş sesleri yükseliyor. Hindistan, Keşmir’in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısından Pakistan’ı sorumlu tutarak, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürdü. Gerilim daha da arttı Pakistan, Hindistan'ın, İndus havzasında su akışını durdurmaya ya da yönünü değiştirmeye yönelik her türlü girişimi savaş nedeni sayılacağını söyledi.

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Hindistan, Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının ardından Pakistan'a karşı çok yönlü bir diplomatik hamle başlattı. Press Trust of India (PTI) haberine göre, Başbakan Narendra Modi liderliğindeki Kabine Güvenliği Komitesi (CCS), saldırının ardından olağanüstü toplandı.

Toplantıda, saldırının olası sınır ötesi bağlantıları masaya yatırılırken, Başbakan Modi’ye gelişmeler hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

İSTENMEYEN KİŞİ İLAN EDİLDİ

Hindistan Dışişleri Bakanı Vikram Misri, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Pakistan’ın Yeni Delhi Büyükelçiliği'nde görevli deniz ve hava kuvvetleri müsteşarlarının "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurdu. Müsteşarlara, Hindistan'ı terk etmeleri için bir haftalık süre tanındı.

Aynı şekilde, Hindistan’ın İslamabad’daki büyükelçiliğinde görevli askeri müsteşarların da geri çağrıldığı açıklandı.

'İNDUS SULARI ANLAŞMASI' ASKIYA ALINDI

Pakistan, Hindistan'ın, İndus havzasında su akışını durdurmaya ya da yönünü değiştirmeye yönelik her türlü girişimi savaş nedeni sayılacak açıklaması yapt

Hindistan ile Pakistan arasında 1960 yılında imzalanan ve nehir sularının paylaşımını düzenleyen "İndus Suları Anlaşması" da askıya alındı. Misri, “Pakistan, sınır ötesi terörizme verdiği desteği geri dönülmez şekilde sona erdirene kadar bu anlaşma geçerli olmayacaktır” dedi.

Misri ayrıca, Pakistan vatandaşlarının Güney Asya Bölgesel İşbirliği Örgütü (SAARC) çerçevesindeki muafiyet vizeleriyle Hindistan’a girişinin yasaklandığını ve bu vizeyle ülkede bulunanların 48 saat içinde ülkeyi terk etmeleri gerektiğini belirtti.

Wagah-Attari sınır kapısının da geçici olarak kapatıldığı, bu noktadan ülkeye giren kişilerin 1 Mayıs’a kadar aynı güzergâhtan çıkış yapabileceği duyuruldu.

Hindistan basınına göre saldırıyı, Pakistan'da yasaklı Leşker-i Tayyibe (LET) örgütünün uzantısı olan Direniş Cephesi (The Resistance Front - TRF) üstlendi. Saldırı sonrası Modi, Suudi Arabistan’daki resmi ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönmüş, gelişinin ardından güvenlik zirvesi düzenlemişti