BIST 9.402
DOLAR 38,32
EURO 43,73
ALTIN 4.116,45
HABER /  GÜNCEL

Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mesaj gönderdi

Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mesaj gönderdi

Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mesaj gönderen Erdoğan, Ermeni toplumunun kıymetli mensuplarını en kalbi duygularıyla selamladığını belirtti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a gönderdiği mesajda, "Bu vatan topraklarında asırlardır bir arada yaşayan bizler, geçmişte olduğu gibi bugün de sevincimizi ve kederimizi paylaşmayı sürdürüyoruz. Hangi gerekçeyle olursa olsun, tek bir insanımızın dahi ayrımcılığa uğramasına, dışlanmasına ve ötekileştirilmesine izin vermedik ve bundan sonra da asla izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı'nın zorlu şartlarında hayatlarını kaybeden Osmanlı Ermenilerini bu yıl da saygıyla andığını ve torunlarına bir kez daha taziyelerini ilettiğini vurguladığı mesajında, "Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemine tekabül eden savaş yıllarında yaşanan isyanlar, artan çete hareketleri, silahlı grupların gerçekleştirdiği bozgunculuk eylemleri ve salgın hastalıklar sebebiyle yitirdiğimiz canların acılarını halen yüreklerimizde hissediyoruz. Öte yandan geçmişin müessif hatırlarının bugünü ve geleceği esir almaması gerektiği inancıyla, 86 milyon olarak istikbalimizi birlikte inşa etmemiz gerektiğinin de farkındayız." görüşünü paylaştı.

Tarihten husumet çıkartarak aralarındaki köklü ve güçlü bağları sarsmaya çalışanların bugüne kadar emellerine ulaşamadığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu vatan topraklarında asırlardır bir arada yaşayan bizler, geçmişte olduğu gibi bugün de sevincimizi ve kederimizi paylaşmayı sürdürüyoruz. Hangi gerekçeyle olursa olsun, tek bir insanımızın dahi ayrımcılığa uğramasına, dışlanmasına ve ötekileştirilmesine izin vermedik ve bundan sonra da asla izin vermeyeceğiz. Ülkemizin kültür, sanat, siyaset, ekonomi, eğitim ve sosyal hayatına kıymetli katkılarda bulunan Ermeni vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve esenliği, diğer tüm vatandaşlarımız gibi önceliğimiz olmaya devam edecek."

"HAYATLARINI KAYBEDEN TÜM OSMANLI VATANDAŞLARINI BİR KEZ DAHA SAYGIYLA YAD EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "Türkiye'yi bugünlere nasıl birlikte getirdiysek, Türkiye Yüzyılı'nı da yine hep beraber omuz omuza inşa edeceğiz. Ay yıldızlı al bayrağın huzur ve güven veren gölgesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu vatandaşları olarak ilelebet özgürce yaşayacağız. Bu düşüncelerle, Ermeni toplumunun geçmişte yaşadığı acıları samimiyetle paylaştığımı yineliyor, hayatlarını kaybeden tüm Osmanlı vatandaşlarını bir kez daha saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İki ülke savaşa mı giriyor? Anlaşma askıya alındı, ordular teyakkuza geçti
İki ülke savaşa mı giriyor? Anlaşma askıya alındı, ordular teyakkuza geçti
Fransa'da lise öğrencisi bıçakla dehşet saçtı
Fransa'da lise öğrencisi bıçakla dehşet saçtı
İstanbul Üsküdar'da gece buralar açık Sinem Dedetaş yiyecek içecek de var diyor
İstanbul Üsküdar'da gece buralar açık Sinem Dedetaş yiyecek içecek de var diyor
Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklar hakkında yeni gelişme
Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklar hakkında yeni gelişme
Leicester City'nin efsane golcüsü takımdan ayrılıyor
Leicester City'nin efsane golcüsü takımdan ayrılıyor
Türkiye ve Rusya Ortadoğu için masaya oturuyor
Türkiye ve Rusya Ortadoğu için masaya oturuyor
Washington'da yatırımcılarla buluşan Bakan Mehmet Şimşek'ten flaş enflasyon açıklaması
Washington'da yatırımcılarla buluşan Bakan Mehmet Şimşek'ten flaş enflasyon açıklaması
Üsküdar'da afet tırını belediye ve İBB zabıta ekipleri engelledi
Üsküdar'da afet tırını belediye ve İBB zabıta ekipleri engelledi
'Milli güvenlik meselesi' diyen Murat Kurum'dan İstanbul için çok önemli çağrı!
'Milli güvenlik meselesi' diyen Murat Kurum'dan İstanbul için çok önemli çağrı!
Kamu işçisinin zam görüşmesinde üçüncü toplantı bugün
Kamu işçisinin zam görüşmesinde üçüncü toplantı bugün
AK Parti'den İstanbul depremlerine ilişkin açıklama
AK Parti'den İstanbul depremlerine ilişkin açıklama
Vodafone'dan çocuklara özel 'İlk Hattım' teklifi
Vodafone'dan çocuklara özel 'İlk Hattım' teklifi