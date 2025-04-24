Özgür Özel: Deprem için çalışan biri vardı, onu da içeriye koydular

İstanbul'da meydana gelen artçılar ve 6,2 şiddetindeki deprem sonrası Özgür Özel yaptığı açıklamada, "Deprem için çalışan biri vardı, onu da içeriye koydular" ifadesinde bulundu.

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İstanbul dün 6,2 şiddetinde deprem ile sarsıldı. İstanbulluların büyük korku yaşadığı depremde can kaybı yaşanmazken, yetkili isimlerden açıklamalar ise peş peşe geliyor.

Bu kapsamda bir açıklama da Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel'den geldi. SOL Parti Genel Başkanı Önder İşleyen ve beraberindeki heyetle SOL Parti Genel Merkezinde bir araya gelen Özgür Özel, görüşmenin ardından açıklamalarda bulunarak basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

"DEPREM İÇİN ÇALIŞAN BİRİ VARDI, ONU DA İÇERİYE KOYDUK"

Özgür Özel'İn burada yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle.

Kendi kendilerini yalanlayan, kendi kendilerini ihbar eden bir çizgideler. Son cümlelerinin altına imzamı atarım ama yaptıkları iş tam olarak depremi siyasete alet etmek. Gitmişler toplantı yapıyorlar, 16 milyonluk bir kentteler. O 16 milyonluk kentin beş yıldır, altı yıldır yönetiminde olan belediye başkanını içeri atmışlar.

Deprem uzmanlarının dediği gibi ‘Deprem için çalışan biri vardı, onu da içeriye koyduk’ diyorlar. Zaten Ekrem İmamoğlu yok. AKOM’un başında olması gereken Ekrem İmamoğlu yok. AFAD toplantısının birinci davetlisi olması gereken Ekrem İmamoğlu yok. Ve belediye meclisi içinden seçilmiş olan belediye başkanvekilini, İBB‘den kimseyi çağırmıyorlar. Kendi kendilerine oturmuşlar. Ama AK Parti’nin sözcüsü ile AK Parti’nin il başkanı var.

"MURAT KURUM BU SÖZLERİ SÖYLÜYOR 'DEPREM İÇİN ÇİVİ ÇAKMIYORLAR'"

Düşünün İstanbul’da deprem gerçeğiyle yüzleşecekleri ve depreme karşı alınacak tedbirleri konuşacakları, o gün ortaya çıkmış bir zaafiyet varsa bunu değerlendirecekleri, devletin toplantısına 16 milyonluk kentin Büyükşehir Belediyesi davetli değil, ama bir parti davetli.

Buradan sonra da tutmuş ‘Yok siyasete alet edilmesin, bilmem ne yapılmasın’ diyor. Gerçekten utanılacak bir haldeler. Gerçekten kontrollerini ve şuurlarını kaybetmişler. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni CHP’nin kazandığını ve yönettiğini hazmedemeyen bir anlayışın, kendi kendini ifşa etmesinden başka bir durum değildir.

Murat Kurum bu sözleri söylüyor, ‘Efendim deprem için çivi çakmadılar’ diyor bir yandan da. Aynı gün. Bugünkü köşe yazısında da okudum, kendi ifadesinde de duydum. ‘Deprem için çivi çakmıyorlar, bir de gelip eleştiriyorlar’ diyor. Arkadaşlardan istedim bir çıktı. Bakın, deprem için çivi çakmayan İBB. Deprem Seferberlik Planı hazırlanması taahhüt edilmişti. Hazırlandı, onaylandı.