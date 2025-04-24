BIST 9.491
DOLAR 38,32
EURO 43,63
ALTIN 4.096,06
HABER /  GÜNCEL

THY yeni tavan fiyatını 2850 TL olarak belirledi

THY yeni tavan fiyatını 2850 TL olarak belirledi

Türk Hava Yolları (THY) 30 Nisan'a kadar yurt içi uçuşlarda tek yön ve aktarmasız bilet tavan fiyatını 2850 TL olarak açıkladı.

Abone ol

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, yurt içi uçuşlarda tek yön ve aktarmasız bilet tavan fiyatını 2850 TL olduğunu duyurdu.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Üstün şu ifadeleri kullandı:

“Değerli yolcularımız, 30 Nisan tarihine kadar iç hat uçuşlarımızda tek yön ve aktarmasız ücretlerimizin tavan fiyatını 2850 TL olarak belirledik. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." 

THY
ÖNCEKİ HABERLER
Son hava durumu açıklaması geldi! Gelecek hafta ortasına kadar sürecek
Son hava durumu açıklaması geldi! Gelecek hafta ortasına kadar sürecek
Bu ilde yaşayanlar çok dikkat edin! Flaş bir uyarı geldi
Bu ilde yaşayanlar çok dikkat edin! Flaş bir uyarı geldi
Sahaya İBB tutuklularının yazılı olduğu formalarla çıktılar
Sahaya İBB tutuklularının yazılı olduğu formalarla çıktılar
Silivri'deki 6.2'lik deprem hangi ilçede ne kadar hissedildi?
Silivri'deki 6.2'lik deprem hangi ilçede ne kadar hissedildi?
Deprem sırasında evin penceresinden atlayan genç konuştu
Deprem sırasında evin penceresinden atlayan genç konuştu
Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mesaj gönderdi
Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mesaj gönderdi
İki ülke savaşa mı giriyor? Anlaşma askıya alındı, ordular teyakkuza geçti
İki ülke savaşa mı giriyor? Anlaşma askıya alındı, ordular teyakkuza geçti
Fransa'da lise öğrencisi bıçakla dehşet saçtı
Fransa'da lise öğrencisi bıçakla dehşet saçtı
İstanbul Üsküdar'da gece buralar açık Sinem Dedetaş yiyecek içecek de var diyor
İstanbul Üsküdar'da gece buralar açık Sinem Dedetaş yiyecek içecek de var diyor
Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklar hakkında yeni gelişme
Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklar hakkında yeni gelişme
Leicester City'nin efsane golcüsü takımdan ayrılıyor
Leicester City'nin efsane golcüsü takımdan ayrılıyor
Türkiye ve Rusya Ortadoğu için masaya oturuyor
Türkiye ve Rusya Ortadoğu için masaya oturuyor