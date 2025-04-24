THY yeni tavan fiyatını 2850 TL olarak belirledi

Türk Hava Yolları (THY) 30 Nisan'a kadar yurt içi uçuşlarda tek yön ve aktarmasız bilet tavan fiyatını 2850 TL olarak açıkladı.

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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, yurt içi uçuşlarda tek yön ve aktarmasız bilet tavan fiyatını 2850 TL olduğunu duyurdu.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Üstün şu ifadeleri kullandı:

“Değerli yolcularımız, 30 Nisan tarihine kadar iç hat uçuşlarımızda tek yön ve aktarmasız ücretlerimizin tavan fiyatını 2850 TL olarak belirledik. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."