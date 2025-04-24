Sahaya İBB tutuklularının yazılı olduğu formalarla çıktılar

Fındıklı Belediyesi futbol takımı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmaları kapsamında tutuklanan isimlerin yazılı olduğu formalarla sahaya çıktı.Abone ol
Fındıklı Kaymakamlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvasına Fındıklı Belediyesi futbol takımı, İBB soruşturmaları kapsamında tutuklanan isimlerin yazılı olduğu formalarla sahaya çıktı.
Formalarda yer alan isimler ise şu şekilde:
Ekrem İmamoğlu, Mehmet Murat Çalık, Resul Emrah Şahan, Rıza Akpolat, Ahmet Özer, Mahir Polat, Buğra Gökce, Fatih Keleş, Gürkan Akgün.
Sosyal medyada birçok kullanıcı Fındıklı Belediyesi futbol takımının bu hareketine tepki gösterdi.