İstanbul'da bir deprem daha! AFAD şiddetini açıkladı

AFAD, İstanbul'da saat 17.52'de 3.7 büyüklüğünde, 7 km derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu; Kandilli ise sarsıntının büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı. Depremin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun da katıldığı bir toplantının AFAD Merkezi'nde yapıldığı bildirildi.

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AFAD İstanbul'da saat 17.52 sıralarında 3.7 şiddetinde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

Saat 17:52 sularında meydana gelen depremin derinliği ise 7 km olarak açıklandı. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.

BAKAN URALOĞLU AFAD MERKEZİ'NDE

Aynı zamanda edinilen bilgiye göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve diğer bakanların AFAD Merkezi'nde toplantı yapıyor.