Fatih’te deprem sonrası 3 bina mühürlendi

Marmara Denizi Silivri açıklarındaki depremin ardından Fatih'te yapılan incelemelerde 3 binanın riskli olduğu tespit edilerek tahliye ve mühürleme işlemi gerçekleştirildi. Fatih Belediyesi ekipleri, Toprak ve Tavukçu Abdullah sokaklarında bulunan yapıların güvenlik gerekçesiyle boşaltıldığını açıkladı.Abone ol
Fatih'te depremin ardından yapılan kontrollerde riskli olarak değerlendirilen 3 bina boşaltılarak mühürlendi.
Fatih Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü teknik ekipleri, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından ilçedeki yapıları denetledi.
Yapılan kontrollerde; İskenderpaşa Mahallesi Toprak Sokak ve Atikali Mahallesi Tavukçu Abdullah Sokak'ta bulunan 3 binanın riskli olduğu belirlendi.
Binalarda yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken, yapılar mühürlendi.