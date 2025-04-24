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Fatih’te deprem sonrası 3 bina mühürlendi

Fatih’te deprem sonrası 3 bina mühürlendi

Marmara Denizi Silivri açıklarındaki depremin ardından Fatih'te yapılan incelemelerde 3 binanın riskli olduğu tespit edilerek tahliye ve mühürleme işlemi gerçekleştirildi. Fatih Belediyesi ekipleri, Toprak ve Tavukçu Abdullah sokaklarında bulunan yapıların güvenlik gerekçesiyle boşaltıldığını açıkladı.

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Fatih'te depremin ardından yapılan kontrollerde riskli olarak değerlendirilen 3 bina boşaltılarak mühürlendi.

Fatih Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü teknik ekipleri, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından ilçedeki yapıları denetledi.

Yapılan kontrollerde; İskenderpaşa Mahallesi Toprak Sokak ve Atikali Mahallesi Tavukçu Abdullah Sokak'ta bulunan 3 binanın riskli olduğu belirlendi.

Binalarda yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken, yapılar mühürlendi.

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