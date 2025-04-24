Trabzonspor Türkiye Kupası'nda finalde!

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe’yi 2-0 mağlup eden Trabzonspor, finale yükseldi. Bordo-mavililer, 14 Mayıs’ta oynanacak finalde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Trabzonspor sahasında Göztepe'yi konuk etti.

Papara Park'ta oynanan karşılaşmayı bordo-mavili ekip 2-0 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller 78. dakikada Ozan Tufan, 89. dakikada Zubkov kaydetti.

Bordo-mavili takımda ayrıca Simon Banza 55. dakikada bir penaltı atışından sonuç alamadı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselirken Göztepe turnuvaya veda etti.

Trabzonspor finalde Galatasaray'la karşılaşacak. Ziraat Türkiye Kupası final maçı, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü oynanacak.

Final müsabakasının hangi stadyumda oynanacağı bilgisi ilerleyen günlerde TFF tarafından açıklanacak.

Trabzonspor 2 - 0 Göztepe

90'Maçta son düdük geldi. Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Trabzonspor, kupa finalinde Galatasaray'ın rakibi oldu.

89'GOL! Trabzonspor, Zubkov'un golüyle skoru 2-0'a taşıdı.

78'GOL! Trabzonspor, Ozan Tufan'ın golüyle maçta 1-0 öne geçti. Kullanılan köşe vuruşunda Banza'nın indirdiği topa kale alanında vuruşu yapan Ozan Tufan, topu ağlarla buluşturdu!

72'Mustafa Eskihellaç, topu Tijanic'e çarptırdı ve top dışarıya çıktı. Trabzonspor köşe vuruşu kullanacak.

65'TEHLİKELİ ATAK! Sağ kanatta topla buluşan Zubkov, sağ kanattan bindiren Malheiro'ya verdi. Malheiro'nun ortasında vuruşu yapan Lundstram'ın vuruşu üstten auta gitti.

61'Sol kanatta topla buluşan Nazım Sangare'nin ortasında top savunmaya çarptı ve kornere çıktı.

55'PENALTI KAÇTI! Trabzonspor, Banza'nın penaltı atışından sonuç alamadı. Kaleci Arda Özçimen, Banza'nın penaltısını kurtardı.

53'Yapılan inceleme sonucu VAR ile kontak kuruldu ve ofsayt kararından vazgeçildi. Trabzonspor penaltı kazandı.

50'PENALTI İPTAL! Ceza sahası sol çaprazında Nwakaeme, rakibinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Top savunmadan döndü. Hakem önce penaltı noktasını işaret etti, yardımcı hakem de pozisyonu ofsayt olarak belirledi. VAR incelemesi yapılıyor.

47'Nwakaeme'nin soldan ceza sahasına gönderdiği ortayı kafayla Koray Günter karşıladı. Dönen topu önünde bulan Zubkov, sağ çaprazdan sol ayağıyla kaleyi düşündü. Meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

46'Maçta ikinci yarı başladı.

Maçta ilk yarı golsüz eşitlikle geçildi.

42'Kullanılan köşe vuruşunda Batagov'un kafa vuruşu az farkla dışarıya çıktı!

41'Anthony Nwakaeme'nin ortasında savunmaya çarpan top dışarıya çıktı. Trabzonspor korner kullanacak.

39'Trabzonspor kendi yarı alanından çıkmaya çalışıyor.

35'Sağ kanattan Malheiro'nun ortasını Arda Özçimen tek yumrukla uzaklaştırdı. Ardından oluşan pozisyonda Ogün araya girerek tehlikeyi önledi.

34'Sağ kanattan Malheiro'nun kale sahasına gönderdiği ortada Banza iki Göztepe savunmacısının arasında kaldı ve yerden kalkamadı. Trabzonspor penaltı beklerken hakem Cihan Aydın oyunu devam ettirdi.

31'KAÇTI! Sol kanatta topla buluşan Anthony Nwakaeme'nin ortasında müsait pozisyonda olan Banza'nın kafa vuruşu az farkla dışarıya çıktı!

28'Ceza sahasının hemen önünde karambolden fırsat yakalayan Göztepe'de dönen topa Dennis şutu çekti fakat top üstten auta gitti.

25'Malheiro'nun ceza sahası dışından vurduğu top Dennis'in eline çarptı. Trabzonspor serbest vuruş kullanacak

22'Sağ kanatta topla buluşan Zubkov'un ortasında Anthony Nwakaeme, arka direkte kafa vuruşunu ıskaladı ve top dışarıya gitti.

8'Yapılan VAR kontrolü sonrası oyun en direkt serbest vuruşla oyun devam edecek.

17'SAYILMAYAN GOL! Trabzonspor, Ozan Tufan'ın golüyle maçta öne geçti. Pozisyonun başında Sikan için ofsayt bayrağı havaya kalktı.Ofsayt - Ozan Tufan

16'KAÇTI! Sağ kanatta atılan pasa hareketlenen Danilo Sikan, bekletmeden ortasını içeri yolladı. Banza kafa vuruşunda meşin yuvarlağı dışarı gönderdi. Banza hemen arkasındaki Nwakaeme'ye bıraksa Trabzonspor üstünlük golünü bulabilirdi.

15'Sağ çizginin önünde topu kontrol eden Malheiro, savunma arkasına koşu gösteren Ozan'a uzun top göndermek istedi. Kaleci Arda çıktı ve topu kontrol etti.

11'KAÇTI! Trabzonspor bir geldi pir geldi. Göztepe savunmasını hazırlıksız yakalayan ev sahibinde Zubkov, sağdan içeri katetti ve şutunu çekti. Kaleci Arda kurtardı. Dönen topu solda Nwakaeme tamamlamak istedi top dışarı yöneldi.

9'SON ANDA SAVİC! Ceza sahasına atılan topu Ogün, son çizgide içeri çevirdi. Romulo'nun yakın mesafeli şutunda Savic topu kornere gönderdi.

8'Göztepe maça çok hızlı başladı. Konuk ekip, ön alan baskısıyla Trabzonspor'u hataya zorluyor.

6'Romulo ceza yayında topu aldıktan sonra sağ kanatta pas isteyen Ogün'e topu yolladı. Ogün, ceza sahasına girerken şutunu çekti. Meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

4'Trabzonspor savunmasının arkasına atılan derin topa hareketlenen Romulo'dan önce savunmada Malheiro ters kademeye girdi, korner.

1'Akyazı'da ilk düdük geldi ve Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başladı.

Trabzonspor - Göztepe ilk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Lundstram, Ozan, Zubkov, Sikan, Nwakaeme, Banza

Göztepe: Arda, Nazım Sangare, Koray, Heliton, Taha, Ogün, Doğan, Tijanic, Dennis, Emerson, Romulo