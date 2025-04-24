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İçişleri Bakanlığı 23 Nisan’daki skandal görüntüler için harekete geçti

İçişleri Bakanlığı 23 Nisan’daki skandal görüntüler için harekete geçti

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 23 Nisan etkinliklerinde sergilenen ve tepki çeken bir gösteri nedeniyle İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili mülkiye müfettişi görevlendirdiğini duyurdu. Bakanlık, genel ahlaki değerlerle bağdaşmayan gösteriyi kınayarak inceleme başlatıldığını açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı, Balıkesir Altıeylül’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda düzenlenen gösteride ortaya çıkan görüntüler için harekete geçti. 

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Balıkesir Altıeylül’de düzenlenen ve genel ahlaki değerlerle bağdaşmayan gösteriyi şiddetle kınıyoruz. 23 Nisan ruhuna uygun olmayan bu olayla ilgili olarak mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı 23 Nisan’daki skandal görüntüler için harekete geçti - Resim: 0

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