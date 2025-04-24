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Ali Koç için resmi açıklama geldi! İstifa mı etmek istedi?

Ali Koç için resmi açıklama geldi! İstifa mı etmek istedi?

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, Başkan Ali Koç'u istifadan döndürdüğü şeklindeki haberleri yalanladı.

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Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile karşılaşırken mücadele 3-3'lük beraberlikle tamamlanmıştı.

Sarı-lacivertlilerin 90. dakikada yediği gol sonrası tribünlerden önce ıslık sesleri yükselirken, daha sonra "yönetim istifa" sloganları yapıldı.

ALİ KOÇ İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise Fenerbahçe Kulübü'nde sıcak gelişmeler yaşandı.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, Başkan Ali Koç'u istifadan döndürdüğü şeklindeki haberler üzerine açıklama yaptı.

"SÖZ KONUSU İDDİALAR TAMAMEN HAYA ÜRÜNÜDÜR"

Hakan Safi'nin açıklamaları:

Bugün bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde yer alan "Kayserispor maçının ardından Ali Koç istifa etti, Koç'u bu kararından Hakan Safi döndürdü" haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Hiçbir delile dayanmayan haberdeki söz konusu iddialar tamamen hayal ürünüdür.

İlgili kişileri, gazetecilik meslek etiği hiçe sayılarak yayımlanan haberdeki iddiaları ispata davet ediyorum ancak malum yalan haberin ispatı da mümkün değildir.

Bu tür haberlerin kim/kimler tarafından yaptırıldığını, söz konusu iddiaların ne sebeple ortaya atıldığını gayet iyi biliyorum. Bu tür haberlerin tarafıma yönelik bir itibar suikastı olduğunun farkındayım.

Bugün, yalnızca Fenerbahçe'mizin menfaatleri için sustuğumun ve vakti geldiğinde her şeyin konuşulacağının kamuoyu tarafından bilinmesini isterim.

Her zaman emrinde olduğum, sarı lacivert renklere gönül veren 35 milyon taraftarımızın bu tür asılsız haberlere itibar etmemesini önemle rica ederim. Bizler, Fenerbahçe için buradayız ve sonsuza dek sürecek Fenerbahçe sevdamız!

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