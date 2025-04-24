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UEFA İstanbul Ofisi'nin açılışına damga vuran fotoğraf

UEFA İstanbul Ofisi'nin açılışına damga vuran fotoğraf

UEFA’nın İstanbul Ofisi, Levent’teki Pembe Köşk’te düzenlenen törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte spor ve futbol dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı etkinlikte, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in yan yana görüntülenmesi dikkat çekti.

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UEFA İstanbul Ofisi'nin açılışı, Levent'teki Pembe Köşk'te gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, TFF Birinci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, (TFF) Onursal Başkanı Şenes Erzik, eski Gençlik ve Spor Bakanları Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Akif Çağatay Kılıç, eski TFF Başkanı Nihat Özdemir, UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA yönetim kurulu üyeleri, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan ve çok sayıda ülkeden davetlinin yanı sıra kulüp yetkilileri katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından çekilen fotoğrafta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yan yana olması dikkatleri çekti.

UEFA İstanbul Ofisi'nin açılışına damga vuran fotoğraf - Resim: 0

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