Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze için kurban bağışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de kesilmek üzere Türk Kızılay aracılığıyla kurban bağışında bulundu. Bağış, Dolmabahçe Ofisi'nde Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'la yapılan görüşmede teslim edildi.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay aracılığıyla Gazze'ye kurban bağışında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.
Türk Kızılay'ın çalışmaları hakkında bilgi alan Erdoğan, kurban bağışını Gazze'de kesilmek üzere Türk Kızılay'a yaptı.
"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu bağışa ilişkin fotoğraflara yer verildi.