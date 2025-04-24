BIST 9.491
DOLAR 38,29
EURO 43,72
ALTIN 4.112,50
HABER /  SPOR

Fenerbahçe Beko’dan Dörtlü Final yolunda dev adım

Fenerbahçe Beko’dan Dörtlü Final yolunda dev adım

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off serisi ikinci maçında Paris Basketbol’u 89-72 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti. Sarı-lacivertliler, 29 Nisan’daki üçüncü maçı da kazanması halinde Dörtlü Final biletini alacak.

Abone ol

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off serisi ikinci maçında ağırladığı Fransa temsilcisi Paris Basketbol'u 89-72 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla seride durumu 2-0'a getirdi. Üç galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final bileti alacağı play-off serisinde üçüncü müsabaka, 29 Nisan Salı günü Paris Basketbol'un ev sahipliğinde Adidas Arena'da oynanacak.

Maça iyi başlayan ve 3 sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüzdeyle oynayan Fenerbahçe Beko, hızlı hücumlarla skor üreten Paris Basketbol karşısında ilk periyodu 29-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de pas alışverişini iyi yapan ve basit top kayıpları yaşamayan sarı-lacivertli ekip, yüzdeli şutlarını sürdürdü. Bu periyodun son 3 dakika 17 saniyesinde Paris Basketbol'a sayı şansı tanımayan ve 12-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe, soyunma odasına 61-38 üstün gitti.

İki takımın da savunmalarını sertleştirdiği üçüncü periyotta Paris Basketbol, TJ Shorts ile farkı azaltmaya çalıştı. Tarık Biberovic ve Baldwin ile skor üreten sarı-lacivertliler, son çeyreğe 76-57 önde girdi.

Dördüncü ve son periyotta rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 89-72 kazandı.

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi play-off aşamasında 2005'ten bu yana ilk yarıda en fazla sayı (61) kaydeden takım oldu.

1. Periyot: 29-20

Devre: 61-38

3. Periyot: 76-57

Beş faulle çıkan: 38.31 Hifi (Paris Basketbol)

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor-Göztepe maçında Ahmet Minguzzi anıldı
Trabzonspor-Göztepe maçında Ahmet Minguzzi anıldı
Sulama kanalına düşüp kaybolan çocuktan 3. günde acı haber
Sulama kanalına düşüp kaybolan çocuktan 3. günde acı haber
İBB soruşturmasında iş insanı Adnan Bıçakçı tutuklandı
İBB soruşturmasında iş insanı Adnan Bıçakçı tutuklandı
Deprem öncesi gelen erken uyarı bildirimleri hayati önem taşıyor
Deprem öncesi gelen erken uyarı bildirimleri hayati önem taşıyor
Prof. Dr. Okan Tüysüz'den büyük İstanbul depremi açıklaması
Prof. Dr. Okan Tüysüz'den büyük İstanbul depremi açıklaması
Murat Kurum: Bu uyarıyı dikkate almak zorundayız
Murat Kurum: Bu uyarıyı dikkate almak zorundayız
Antalya'da kayıp çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
Antalya'da kayıp çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
AFAD: Şu ana kadar toplam 291 artçı sarsıntı kaydedildi
AFAD: Şu ana kadar toplam 291 artçı sarsıntı kaydedildi
Ali Koç için resmi açıklama geldi! İstifa mı etmek istedi?
Ali Koç için resmi açıklama geldi! İstifa mı etmek istedi?
Bakan Yerlikaya: Son 12 saattir 4'ün üzerinde deprem meydana gelmedi
Bakan Yerlikaya: Son 12 saattir 4'ün üzerinde deprem meydana gelmedi
UEFA İstanbul Ofisi'nin açılışına damga vuran fotoğraf
UEFA İstanbul Ofisi'nin açılışına damga vuran fotoğraf
Almanya'dan "Türkiye'ye Eurofighter satışını engellediği" iddiasına yalanlama
Almanya'dan "Türkiye'ye Eurofighter satışını engellediği" iddiasına yalanlama