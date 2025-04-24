ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olayları için 'soykırım' demedi!

ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarıyla ilgili yaptığı açıklamada “soykırım” ifadesini kullanmadı. Trump, “Büyük Felaket” anlamına gelen “Meds Yeghern” terimini tercih etti.Abone ol
ABD Başkanı Trump, Ermeni anma günü kapsamında yazılı bir açıklama yaptı. Trump, açıklamasında 1915 olaylarına değindi ve “soykırım” kelimesini kullanmadı.
Donald Trump, Ermeni deyişiyle “Büyük Felaket” anlamına gelen “Meds Yeghern” ifadesini tercih etti.
Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde kullanılan "soykırım" ifadesinden vazgeçildi.
Eski ABD başkanlarından Obama da "Büyük Felaket" ifadesini kullanmıştı.