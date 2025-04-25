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Fenerbahçe Beko Eurolig tarihine geçti Sarunas Jasikevicius'tan rekor sorusuna yanıt

Fenerbahçe Beko Eurolig tarihine geçti Sarunas Jasikevicius'tan rekor sorusuna yanıt

Paris Basketbol'u 89-72 yenen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, THY Avrupa Ligi play-off aşamasında 2005'ten bu yana ilk yarıda en fazla sayı (61) kaydeden takım ünvanını elde etmeleriyle ilgili, "Yeterli değil" ifadesini kullandı.

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Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Litvanyalı çalıştırıcı, "Oyuncular maç planını anladı. Sayılar da gelince çok güzel oldu. Savunma performansımız çok iyiydi. Özellikle ikinci yarıda onların rahatlamasına izin vermedik. Takım oyunu oynadık ve top paylaşımını iyi yaptık. Paris Basketbol'a karşı zorlukları biliyoruz. Bunları çalışıp sahaya yansıtmamız gerekiyor." diye konuştu.

Jasikevicius, THY Avrupa Ligi play-off aşamasında 2005'ten bu yana ilk yarıda en fazla sayı (61) kaydeden takım ünvanını elde etmeleriyle ilgili, "İnanılmaz", bu sezon kırdıkları rekorlarla Fenerbahçe tarihine geçtiğini düşünüp düşünmediğine ilişkin ise "Yeterli değil" ifadesini kullandı.
Paris Basketbol Başantrenörü Tiago Splitter ise çok kötü bir mağlubiyet yaşadıklarını söyledi.

Fenerbahçe'nin çok iyi bir performans sergilediğini aktaran Splitter, "Çok kötü bir yenilgi yaşadık. Fenerbahçe çok iyi oynadı. Çok zor atışları sayıya çevirdiler. Fiziksel olarak iyi değildik. Onlar bizden daha güçlüydü." şeklinde görüş belirtti.

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