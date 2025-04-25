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Trabzonspor'un zaferi sonrası final için TFF'den flaş talep

Trabzonspor'un zaferi sonrası final için TFF'den flaş talep

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Göztepe'yi 2-0 yendikleri maç sonrası Galatasaray ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası final maçında yabancı hakem talep ettiklerini söyledi.

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi 2-0 mağlup ettikleri maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'la oynayacakları kupa finalinde yabancı hakem istediklerinin altını çizen Ertuğrul Doğan, "Türkiye Kupası finalinde yabancı hakem isteğimizi talep etmiştik. Ancak federasyon sadece Fenerbahçe-Galatasaray maçıyla alakalı uygun gördü. Diğer maçlara uygun görmedi. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum." diye konuştu.

"HAKEMLERE SADECE GÜLÜYORUM"

Göztepe maçının hakemi Cihan Aydın'ın performansı hakkında da konuşan Doğan, "Hakemler hakkında artık çok şey söylemek istemiyorum. Sadece gülüyorum. Komik bir durum. Söyleyeceğimiz her şeyi söyledik. Allah akıl fikir versin diyorum." dedi.

"FİNAL ANADOLU'DA OYNANMALI"

Final karşılaşmasının oynanacağı şehir hakkında görüşlerini de paylaşan Doğan, "Bizim düşüncemiz, finalin Anadolu’da bir kentte oynanması yönünde. Bunu da federasyona ileteceğiz. Ancak ilginç kararlar çıkabiliyor. Örneğin Eskişehir belirlenirken bizden bir görüş alınmamıştı" şeklinde konuştu.

"FATİH HOCA İLE ÇIKIŞ YAKALADIK"

Teknik direktör Fatih Tekke’nin takıma önemli katkı sağladığını vurgulayan Doğan, "Fatih Hoca’nın gelişiyle birlikte çıkış yakaladık. Sahadaki bazı sonuçlar için mahcubuz ama şu an kupada finaldeyiz. Ligde de elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

"U19 TAKIMIMIZ BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRECEK"

Alt yapıya verdikleri öneme de değinen Başkan Doğan, "U19 takımımız herkese bir mesaj veriyor. Bu alanda büyük emek harcıyoruz. Başta Eyüp Hoca olmak üzere tüm teknik ekibi kutluyorum. İnanıyorum ki finale kalan takım Trabzonspor olacak ve Türk futbol tarihinde bir ilki gerçekleştireceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Trabzonspor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği Türkiye Kupası final mücadelesi 14 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

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