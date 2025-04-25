Trabzonspor'dan yabancı hakem sitemi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Göztepe galibiyeti sonrası hakem kararlarını eleştirerek "Sadece gülüyorum, Allah akıl fikir versin" ifadelerini kullandı. Doğan, Türkiye Kupası finali için yabancı hakem talebinde bulunduklarını ancak federasyonun bunu yalnızca Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için uygun gördüğünü söyledi.

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Göztepe'yi 2-0 mağlup ettikleri kupa yarı finali sonrası açıklamalarda bulundu.

"SADECE GÜLÜYORUM"

Doğan, "Hakemler hakkında artık çok şey söylemek istemiyorum. Sadece gülüyorum. Komik bir durum. Söyleyeceğimiz her şeyi söyledik. Allah akıl fikir versin diyorum." dedi.

YABANCI HAKEM...

Federasyona yabancı hakem talebini ilettiklerini ifade eden Doğan, "Türkiye Kupası finali için yabancı hakem isteğimizi federasyona sunduk. Ancak federasyon, bunu sadece Fenerbahçe-Galatasaray maçı için uygun gördü." sözlerini sarf etti.