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Yüksek ateşle başlıyor, organ yetmezliğiyle devam ediyor! Prof. Dr. Bahadır Ceylan 'sessiz katil'e karşı uyardı

Dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen sıtma, özellikle tropikal bölgelerde yeniden yükselişte. Medipol Sağlık Grubu’ndan Prof. Dr. Bahadır Ceylan, bu sessiz katile karşı dikkat çekici uyarılarda bulundu. Tropikal bölgelerden gelen vakalarda endişe verici bir artış yaşandığını vurgulayan Prof. Dr. Ceylan, yüksek ateşle başlayan hastalığın tedavi edilmezse çoklu organ yetmezliği ve ölümle sonuçlanabileceğine dikkat çekti.

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Yüksek ateş, titreme, bilinç kaybı ve çoklu organ yetmezliği sıtma hastalığının belirtileri arasında yer alıyor. Tropikal bölgelerin ölümcül hastalığı sıtma, sanıldığı gibi sadece Afrika ya da Asya’nın sorunu değil. Her yıl binlerce kişi bu sessiz tehlikenin pençesine düşüyor.

Türkiye yıllar önce sıtmayı yok etmiş olsa da yurt dışından gelen vakalar hastalığı yeniden gündeme taşıyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bahadır Ceylan, sıtmanın nasıl bulaştığını, nasıl ilerlediğini ve geç kalınması durumunda neler yaşanabileceğini anlattı.

 ANOFEL SİVRİSİNEĞİ VE BATAKLIK ALANLAR RİSKİ ARTIRIYOR

Sıtmanın yalnızca insanlardan insanlara bulaştığını ve bu bulaşta sivrisineklerin aracılık ettiğini belirten Prof. Dr. Ceylan, “Anofel ismi verilen sivrisinek, bataklık, nehir ve su birikintilerinin olduğu bölgelerde çoğalıyor. Türkiye’de de bu sivrisinek türü bulunduğu için geçmişte sıklıkla sıtma vakalarına rastlanıyordu. Ancak insanlardaki hastalığın tedavisi ve kontrol altına alınmasıyla Türkiye sıtmayı yok eden ülkelerden biri haline geldi” dedi.

TROPİKAL BÖLGELERDEN DÖNENLER DİKKAT ETMELİ

Günümüzde Türkiye’de görülen sıtma vakalarının çoğunun, tropikal ülkelerden gelen kişilerde tespit edildiğini aktaran Prof. Dr. Ceylan, “Sıtma, 40 dereceye varan yüksek ateşle seyrediyor. Bu ateş, parazitin çoğalması ve hücreleri parçalaması sonucu gelişiyor. Parazit, bağışıklık sistemimizi şiddetle uyarıyor ve aşırı tepki sonucu vücut kendi organlarına zarar veriyor. Kalp, akciğer, karaciğer ve böbreklerde yetmezlik gelişiyor. Bu nedenle yurt dışından dönen herkesin, titreme ve ateş gibi belirtiler yaşaması halinde zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor” diye konuştu.

ERKEN TEDAVİ HAYAT KURTARIYOR

Hastalığın tedavi edilmediği takdirde ölümcül sonuçlara yol açabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Ceylan, “Sıtma parazitini ortadan kaldıracak ilaçlar hızlı şekilde başlanmalı. Aksi takdirde çoklu organ yetmezliği, şok tablosu ve ölümle sonuçlanan bir zincir başlayabilir. Bu yüzden özellikle tropikal bölgelere seyahat edenlerin belirtileri dikkate alarak bilinçli davranması gerekiyor” şeklinde konuştu.

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