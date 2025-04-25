Naci Görür Kafa TV Candaş Tolga Işık'a açıkladı! Şener Üşümezsoy'u bombaladı

İSTANBUL Silivri'de meydana gelen 6.2'lik depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür Kafa TV'de bomba açıklamalar yaptı. "Marmara'da deprem riski bitti" diyen Prof. Dr Şener Üşümezsoy'a isim vermeden 'ayağına hiç deniz suyu değmemiş' diyerek çatan Naci Görür, en kritik deprem sorusuna yanıt verdi.

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İSTANBUL depremi sonrası gözlerin çevrildiği isimlerin başında gelen Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı Kafa TV'deki Merkez Üssü programında Candaş Tolga Işık'a gündem yaratacak açıklamalar yaptı. Kahramanmaraş'ı 6 Şubat'taki depremlerden aylar önce uyaran Prof. Dr. Naci Görür, bu kez de Marmara ve İstanbul için uyardı.

Ayağına deniz suyu değmemiş adam...

"Marmara'da deprem riski bitti" diyen uzman isimlere hayli kızgın olan Naci Görür, bu konuda lafını esirgemedi ve şunları söyledi:

-"Türkiye'de ve dünyada ilk kez Marmara Denizi'nin haritasını biz çıkarttık. Bugün bütün konuşanlar bizim haritamız üzerinden konuşuyor. Ayağına hiç deniz suyu değmemiş, hiç Marmara Denizi'ni bilmeyen adam konuşuyorsa ben ne yapayım ya. Bizim ülkemiz öyle yani. İstanbul'da deprem riski sıfır diyen adamlar hangi uluslararası saygın dergide, hangi hakemli dergide yayın yapmışlarsa önümüze koysunlar. Şapkamızı çıkartalım. Kitap yazmak kolaydır. Hakemli kitap yazmak zordur.



Vebal altına giriyorlar

-Kumburgaz fayı zaten yılda 2,6 cm'e denk gelen enerji biriktiriyor. Hangi akıl ve mantıkla burada deprem olmaz falan deniyor. Yazıktır, vebal altında bırakır. Milyonlarca insanın can güvenliğiyle oynamayın. Yani gerçek söylüyorum, böyle bir şey olamaz.

Canlı fayı bizzat gördüm

Marmara'nın altında canlı bir fay var. Bizzat ben dalarak bunu gördüm. Ölçülerini aldık, baktık inceledik. Gözümüzle gördüğümüz bir sistem. 1200 metre dibe daldım ben. 7 saat çalıştım. 1999'da Marmara Denizi, hiç kimse tarafından bilinmeyen bir denizdi. Marmara Denizi'ni tanımak karanlıkta bir evi keşfetmeye benziyordu. Hiçbir çalışma yoktu. İlk bilimsel çalışma 1987'de yapılmıştı. O çalışmayı da ben yaptım. Ege'yi bile doğru dürüst bilmiyorduk biz.