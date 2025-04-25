Naci Görür İstanbul depremi açıklamaları 'hocam yanılmanızı çok istiyorum' dedirtti
İSTANBUL Silivri'de meydana gelen 6.2'lik depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür Kafa TV'de bomba açıklamalar yaptı. "Marmara'da deprem riski bitti" diyen Prof. Dr Şener Üşümezsoy'a isim vermeden 'ayağına hiç deniz suyu değmemiş' diyerek çatan Naci Görür, en kritik deprem sorusuna yanıt verdi. 6.2'lik deprem büyük İstanbul depremini erteledi mi yoksa öne mi çekti? Naci Görür'ün Kafa TV'de öyle şeyler anlattı ki Candaş Tolga Işık dayanamadı ve 'hocam yanılmanızı öyle çok istiyorum ki' dedi.
İSTANBUL depremi sonrası gözlerin çevrildiği isimlerin başında gelen Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı Kafa TV'deki Merkez Üssü programında Candaş Tolga Işık'a gündem yaratacak açıklamalar yaptı. Kahramanmaraş'ı 6 Şubat'taki depremlerden aylar önce uyaran Prof. Dr. Naci Görür, bu kez de Marmara ve İstanbul için uyardı. Beklenen İstanbul depreminin 6.2'lik depremle daha da tetiklendiğini belirten Naci Görür, anlattıkları ile Candaş Tolga Işık'a 'hocam yanılmanızı öyle çok istiyorum ki' dedirtti. Naci Görür de "Ben de yanılmayı istiyorum' diyerek her satırı hayati olan büyük İstanbul depremine ilişkin açıklamalar yaptı.
Bir daha deprem olmayacak diyen Şener Üşümezsoy'u bombaladı
Marmara Fay hattını bizzat denize dalarak gören ve haritalayan Naci Görür'ü en çok Şener Üşümezsoy'un 'İstanbul'da büyük deprem olmayacak' söylemi kızdırmıştı. Görür 'vebal alıyor' diyerek şunları söyledi:
--"Türkiye'de ve dünyada ilk kez Marmara Denizi'nin haritasını biz çıkarttık. Bugün bütün konuşanlar bizim haritamız üzerinden konuşuyor. Ayağına hiç deniz suyu değmemiş, hiç Marmara Denizi'ni bilmeyen adam konuşuyorsa ben ne yapayım ya. Bizim ülkemiz öyle yani. İstanbul'da deprem riski sıfır diyen adamlar hangi uluslararası saygın dergide, hangi hakemli dergide yayın yapmışlarsa önümüze koysunlar. Şapkamızı çıkartalım. Kitap yazmak kolaydır. Hakemli kitap yazmak zordur.
Vebal altına giriyorlar
-Kumburgaz fayı zaten yılda 2,6 cm'e denk gelen enerji biriktiriyor. Hangi akıl ve mantıkla burada deprem olmaz falan deniyor. Yazıktır, vebal altında bırakır. Milyonlarca insanın can güvenliğiyle oynamayın. Yani gerçek söylüyorum, böyle bir şey olamaz.
Büyük İstanbul depremini tetikledi
23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin; beklenen büyük Marmara depremi tehdidini daha da artırdığını savunan Naci Görür, şunları söyledi:
-23 Nisan'da olan 6.2'lik depremin de 5.8'lik depremden farkı yok. Sadece biraz daha büyük bir enerji dağıtımı oldu. Ama bu oluşan depremler enerjiyi boşaltmadığı gibi, Marmara'nın içerisindeki fay tehdidini ortadan kaldırmadı. Tam aksine tehdidi daha da artırdı. Bu deprem, beklenen depremin şiddetinde bir azalmaya neden olmuş olabilir ama hiçbir zaman beklediğimiz depremi küçültecek değil.