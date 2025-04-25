Naci Görür İstanbul depremi açıklamaları 'hocam yanılmanızı çok istiyorum' dedirtti

Bir daha deprem olmayacak diyen Şener Üşümezsoy'u bombaladı

Marmara Fay hattını bizzat denize dalarak gören ve haritalayan Naci Görür'ü en çok Şener Üşümezsoy'un 'İstanbul'da büyük deprem olmayacak' söylemi kızdırmıştı. Görür 'vebal alıyor' diyerek şunları söyledi:

--"Türkiye'de ve dünyada ilk kez Marmara Denizi'nin haritasını biz çıkarttık. Bugün bütün konuşanlar bizim haritamız üzerinden konuşuyor. Ayağına hiç deniz suyu değmemiş, hiç Marmara Denizi'ni bilmeyen adam konuşuyorsa ben ne yapayım ya. Bizim ülkemiz öyle yani. İstanbul'da deprem riski sıfır diyen adamlar hangi uluslararası saygın dergide, hangi hakemli dergide yayın yapmışlarsa önümüze koysunlar. Şapkamızı çıkartalım. Kitap yazmak kolaydır. Hakemli kitap yazmak zordur.