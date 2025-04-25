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Trump 'soykırım' demedi diye Türkiye'nin baskısına boyun eğmekle suçlandı!

Trump 'soykırım' demedi diye Türkiye'nin baskısına boyun eğmekle suçlandı!

ABD Başkanı Donald Trump'IN 1915 olayları hakkında konuşurken 'soykırım' ifadesini kullanmaması, ABD'deki en büyük Ermeni lobisi Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'ni (ANCA) rahatsız etti. Ermeni lobisi, Donald Trump'ı "Türk tehdidine boyun eğmekle" suçladı.

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ANCA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Trump'ın dün 1915 olaylarıyla ilgili açıklamaları eleştirildi. Açıklamada, Trump'ın açıklamasında sözde "soykırım" ifadesine yer verilmemesi kınandı.

ANCA yöneticisi Aram Suren Hamparian, Trump'ı geri adım atmak ve Türkiye'nin baskısına boyun eğmekle suçladı.

Ermeni yönetici, ABD yönetiminin Türkiye ve Güney Kafkasya'ya yönelik politikalarını değiştirmesini de istedi.

Trump, 1915 olayları için önceki yönetimden farklı bir söyleme yöneldi

Trump, dün eski Başkan Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili söylemini değiştirerek, önceki döneminde olduğu gibi yeniden "Büyük Felaket" (Meds Yeghern) ifadesini kullanmıştı.

Eski ABD Başkanı Biden, 2021-2024 yılları arasında 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarında sözde "soykırım" ifadesini kullanmıştı.

Türk Dışişleri, Beyaz Saray'ınkinden hemen önce yaptığı yazılı açıklamada, geçmişteki acıları siyasi saiklerle istismar etmeyi amaçlayan bazı ülkelerin yetkililerince 1915 olaylarına ilişkin yapılan beyanlar ve girişimlerin hiçbir hükmü olmadığını vurgulamıştı.

Bakanlık, açıklamada, "Radikal çevrelerin tarihten husumet çıkarma yönündeki çabalarının teşvik edilmemesi gerektiğini hatırlatıyor ve Türkiye ile Ermenistan arasında devam eden normalleşme sürecinin desteklenmesi çağrımızı yineliyoruz." vurgusu yapmıştı.

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