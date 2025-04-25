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5 yaşındaki Mustafa'nın kahreden ölümü! Gözden kayboldu ve...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
5 yaşındaki Mustafa'nın kahreden ölümü! Gözden kayboldu ve...

Ağrı'da dereye düşen 5 yaşındaki Mustafa gözden kayboldu. Ekiplerin çalışması sonucu bulan çocuktan acı haber geldi.

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İl merkezine bağlı Aşağı Dörmeli köyünde 5 yaşındaki Mustafa B. dereye düşerek gözden kayboldu.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Köylülerin de destek verdiği arama çalışmaları sonucunda derede ulaşılan Mustafa B. ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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