Abdullah Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’a uyarı: ABD ve İsrail sizi öldürebilir

Yazar İsmet Özçelik, Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlandığı gün Doğu Perinçek ile görüşmesinde “Öcalan bana ve Pervin Buldan'a ‘Amerika ve İsrail sizi öldürebilir, öldürür’" dediğini aktardı.

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Abdullah Öcalan'ın şubat ayında terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısı sonrası örgütün kararı merak konusu olurken, dikkat çeken bir kulis Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik'ten geldi.

Çelik, Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlandığı gün görüştüğü Doğu Perinçek'e anlattıklarını bugünkü yazısında böyle aktardı:

"Öcalan da durumun farkında.

Çağrısını engellemeye çalışanları biliyor.

Bunu nereden anlıyoruz?

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Ulusal Kanal’da açıkladı.

Sırrı Süreyya Önder.

O gün kendisini ziyaret etmiş.

Rahatsızlanmasından 5-6 saat önce.

Uzun bir görüşme yapmışlar.

Görüşmede Önder, şu bilgiyi paylaşmış:

“Öcalan bana ve Pervin Buldan'a ‘Amerika ve İsrail sizi öldürebilir, öldürür’ dedi.”

Son derece kritik bir uyarı.

Sürecin doğru okunması için de anlamlı.

Bu arada;

Kandil’den yapılan açıklamalar…

Önder’in rahatsızlığının araştırılması talebi…

Orada da kuşkular olduğunun göstergesi.

O TELEFON

Görüşmede bulunanlar.

Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak.

İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan.

Önder görüşmeden sonra saat 19.00’da Ethem Sancak’ı tekrar aramış.

Ancak Sancak’ın telefonu kapalıymış.

Bu nedenle görüşememişler.

Keşke görüşebilselerdi.

Belki çok önemli şeyler söyleyecekti.