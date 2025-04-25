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Altın fiyatlarında şoke eden düşüş! 7 bin lirayı aşmıştı, çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında şoke eden düşüş! 7 bin lirayı aşmıştı, çeyrek altın ne kadar oldu?

Altının onsu 3 bin 502 dolara yükselerek tarihi bir rekora imza atmıştı. Altın fiyatları sabah seansında yüzde 1'den fazla değer kaybetti. Gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

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Altın fiyatları rekor kırmış gram altın 4 bin lirayı aşmış, çeyrek altın 7 bin 80 liraya kadar yükselmişti. Haftanın son işlem gününde rekor yorgunu altında düşüş var.

Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından4 bin 80 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 800 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 110 liradan satılıyor.

Altının onsu

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 1,5 değer kaybıyla 3 bin 303 dolardan işlem görüyor.

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