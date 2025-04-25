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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul depremi sonrası verdiği talimatlar ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul depremi sonrası verdiği talimatlar ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik deprem sonrası AFAD'daki kriz merkezine giderek depreme ilişkin brifing aldı. Erdoğan'ın yanı sıra, bakan ve yetkililerin yer aldığı toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda verdiği talimatlar ortaya çıktı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'a geldi. Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde bulunan kriz merkezini ziyaret eden Erdoğan'a, ilgili bakanlar ve yetkililer tarafından kapsamlı brifing verildi.

Bakanlardan ve AFAD yetkililerinden bilgi alan Erdoğan'ın bu depremin gelecekteki olası etkilerinin araştırılmasını istediği ve "Deprem uzmanlarıyla görüşün, farklı fikirleri de dahil edin. En olası senaryo hangisi, yurt dışındaki uzmanlara da sorun" talimatlarını verdiği öğrenildi.

"Önce bana sunmayın"

Korkusuz gazetesinden Can Coşkun'un aktardığına göre; Erdoğan devamında, hazırlanacak raporun bizzat kendisine değil önce Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Afet Politikaları Kurulu üyelerine sunulmasını istemiş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediklerini yazan Korkusuz yazarı Can Coşkun "Önceki gün İstanbul'da İBB yetkilileri olmadan deprem zirvesi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neler talep ettiğini öğrendim. Toplantıdan sonra bilgilendirilen bürokratlardan biri, aynı zamanda bir dönemin gönüllü arama kurtarma görevlisinden geldi ayrıntılar" dedi ve şunları ekledi:

"Bakanlardan ve AFAD yetkililerinden bilgi alan Erdoğan'ın, bu depremin gelecekteki olası etkilerinin araştırılmasını istediğini aktardı.

Bu konuda tam cümlesi, 'Deprem uzmanlarıyla görüşün, farklı fikirleri de dahil edin. En olası senaryo hangisi, yurt dışındaki uzmanlara da sorun' şeklinde olmuş.

Erdoğan devamında, hazırlanacak raporun bizzat kendisine değil önce Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Afet Politikaları Kurulu üyelerine sunulmasını istemiş."

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