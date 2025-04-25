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Dünyada İstanbul'da deprem olmayacağına inanan tek bir bilim insanı yok

Dünyada İstanbul'da deprem olmayacağına inanan tek bir bilim insanı yok

Yunan sismolog Akis Tselentis, İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2'lik depremin ardından uyarılarda bulundu. İstanbul için deprem riskinin çok yüksek olduğunu belirten Tselentis "Dünyada İstanbul'da büyük bir deprem olmayacağına inanan tek bir bilim insanı yoktur. Şehir için alarm çalıyor" dedi.

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İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından  açıklama yapan Yunan sismoloji profesörü, tüm bilim insanlarının büyük bir deprem beklediğini belirterek "İstanbul için alarm çalıyor" dedi. 

Tselentis, İstanbul'un deprem riskinin çok yüksek olduğunu belirterek, "Dünyada İstanbul'da büyük bir deprem olmayacağına inanan tek bir bilim insanı yoktur" dedi. 

Yunanistan'ı etkilemez
Türkiye'nin kuzeybatısında Marmara Denizi'nde meydana gelen büyük depremin Yunanistan bölgesindeki sismik aktiviteyi ne ölçüde etkileyebileceği konusunda ise "Kuzey Ege fay hattını izlemeliyiz. Ancak, etkilenme olasılığının çok düşük olduğunu düşünüyorum" dedi.

300 yıldır bekliyor
Selanik Aristoteles Üniversitesi Sismoloji Profesörü Kostas Papazachos da depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Papazachos "Bu parça 7.1 büyüklüğünde bir depremin olduğu 1766 yılından bu yana kırılmadı. Daha da batıdaki bölüm ise 1648'de 6.8 büyüklüğünde bir deprem geçirmiştir. Bu kesimde enerji boşalımı olmayan yaklaşık 300 yıldan bahsediyoruz. Bölgenin büyük bir depreme borcu var" dedi.

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