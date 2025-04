Devir tamamlandı Habertürk ve Show TV'nin yeni sahibi Kemal Can kimdir?

Ciner Yayın Holding'in Can grubuna devri tamamlandı. Haberi Kenan Tekdağ bir açıklama ile duyurdu. Peki HaberTürk, Show TV, HT Spor, Bloomberg HT gibi kanallarını alan Can Grubu kime ait? Zamanhan Can tarafından kurulan Can Holding'i oğlu Kemal Can yönetiyor. Aile aslen Doğu Beyazıtlı.

Ciner Yayın Holding'in Can Grubu'na devir işlemleri 24 Nisan itibarıyla tamamlandı. Medyadaki yeni dönemi duyuran Kenan Tekdağ, "Bundan sonra da mecralarımızın aynı başarıyı göstereceğine olan inanç ve güvenimi belirtmekten mutluluk duyuyorum" dedi. Kenan Tekdağ'ın açıklaması şöyle:

-Değerli arkadaşlarım kardeşlerim,

Ciner Yayın Holding hisselerinin ülkemizin önemli iş grupları arasında yer alan Can Grubu’na devir işlemleri 24.4.2025 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Öncelikle yeni dönemin tüm çalışanlarımıza, paydaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Sayın Didem ve Turgay Ciner’in şahsıma gösterdikleri eşsiz sevgi, saygı ve güven neticesinde öncü ve vizyoner girişimciliklerinin ürünü olan Ciner Yayın Holding’in medya yolculuğunun kuruluşundan itibaren Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmüş olmanın onurunu taşıdım. Bu görevi şerefle ve saygın bir çerçevede sürdürmeye çalıştım. Bu teveccühlerinden ve güvenlerinden dolayı sevgili kardeşlerim Turgay ve Didem Ciner’e kalpten ve dostlukla teşekkür ederim.

Can grubu kime ait sahibi Zamanhan Can kimdir?

Ciner Yayın Holding'in hisselerini devralarak HaberTürk, Show TV, HT Spor, Bloomberg HT gibi kanallarını alan Can Grubu medyaya adım attı ve tüm gözler grubun yöneticilerine çevrildi. Can Holding 1935 Doğu Beyazıt doğumlu Zamanhan Can tarafından kuruldu. 15 yaşında ticarete atılan Zamanhan Can, 1972’de “Zamanhan Can” unvanını taşıyan ticaret şirketini kurarak ticaret odasına ilk kaydını yaptırmış.

Kemal Can kimdir?

Enerji alanında yatırımları olan Can Holdingi Zamanhan Can'ın oğlu Kemal Can yönetiyor. 1973'te Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde doğan Kemal Can, genç yaşlarından itibaren aile işlerinde aktif olarak yer alırken grubun büyümesinde önemli pay sahibi oldu. Kemal Can, aynı zamanda Bilgi Üniversitesi'nin Mütevelli Heyeti Başkanı.