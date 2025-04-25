Altın fiyatları neden düştü İslam Memiş uyardı ABD'li banka yeni tahmin verdi

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdıktan sonra haftanın son iş gününde yüzde 2.18 civarında değer kaybetti. 7 bin lirayı bulan çeyrek altının fiyatı 6 bin 628 liraya kadar indi. Peki altın fiyatlarındaki bu düşüş kalıcı mı? Bu rakamdan altın alınır mı? İslam Memiş bu sorununun yanıtını verirken ABD'li bankadan da yeni bir altın tahmini geldi. İşte piyasalardaki altın durumu: