Altın fiyatları neden düştü İslam Memiş uyardı ABD'li banka yeni tahmin verdi
Altının onsu 3 bin 502 dolara yükselerek tarihi bir rekora imza atmıştı. Haftanın son işlem gününde altın fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşandı. Geçtiğimiz gün 7 bin lirayı aşan çeyrek altın 6 bin 630 liraya kadar düştü. Altın fiyatlarındaki bu düşüşün sebebini İslam Memiş açıklarken, ABD merkezli kurumdan da yeni bir altın tahmini geldi.
Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdıktan sonra haftanın son iş gününde yüzde 2.18 civarında değer kaybetti. 7 bin lirayı bulan çeyrek altının fiyatı 6 bin 628 liraya kadar indi. Peki altın fiyatlarındaki bu düşüş kalıcı mı? Bu rakamdan altın alınır mı? İslam Memiş bu sorununun yanıtını verirken ABD'li bankadan da yeni bir altın tahmini geldi. İşte piyasalardaki altın durumu:
25 Nisan 2025 cuma altın fiyatları
Ons altındaki değer kaybı yüzde 2.18 civarında olurken, gram altında yüzde 1.8 civarında kayıp yaşandı. Çeyrek altının fiyatı 7 bin lira seviyelerinden 6 bin 630 liraya kadar indi. Tam altının fiyatı 26 bin 960 lira yarım altın ise 13 bin 277 liraya indi.
İslam Memiş şok düşüş için ne dedi?
Altın fiyatlarında bugün yaşanan büyük düşüş için Altın uzmanı İslam Memiş'ten de açıklama geldi. İslam Memiş bunun gerçek bir düşüş olmadığının altını çizerek, altın almak için beklemek gerektiğini söyledi.
Bu düşüş değil kar satışı
İslam Memiş X'teki hesabından şunları yazdı:
-Altın tarafında kâr satışı var, düşüş yok. Asıl beklediğim rakamlar gelince anlayacaksınız beni. 2.800 $ 3.800 lira olursa alırım. Acelem yok, biz hiçbir şeyi plansız yapmayız.
4.350 liraya yükselen gram altın şuan 4.150 lira 3.500 $ yükselen ons altın şuan 3.300 $