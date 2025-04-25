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Antalya'da odunlukta korkunç olay! Sezer kız arkadaşı Elif'i öldürdü sonra da intihar etti

Antalya'da odunlukta korkunç olay! Sezer kız arkadaşı Elif'i öldürdü sonra da intihar etti

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, hakkında arama kararı bulunan 33 yaşındaki Sezer Bozkurt ve 17 yaşındaki kız arkadaşı, kimlik kontrolü yapan bekçilerden kaçmaya çalıştı. Kız arkadaşıyla eski eşinin evine giden Sezer Bozkurt ekiplere bir türlü izini kaybettiremedi. Kız arkadaşıyla birlikte apartmanın odunluk kısmına saklanan Sezer yakalanmak üzereyken yanındaki kız arkadaşını başından vurup öldürdü ardından da kendi kafasına sıktı.

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Siteler Mahallesi'nde devriye görevi yapan bekçiler şüphelendikleri Sezer Bozkurt'u (33) durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Hakkında arama kararı bulunduğu öğrenilen Bozkurt, kontrol esnasında yanında bulunan kız arkadaşı Elif G. (17) ile kaçarak eski eşinin evine girmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Eski eşinin eve almadığı şüpheli ve kız arkadaşı apartmanın odunluk kısmına saklandı.

Bozkurt, yerini tespit edip siteye gelen güvenlik güçlerine, elinde tabanca olduğunu, gelmeleri halinde kız arkadaşı ile kendisini vuracağını söyledi.

Ekiplerin ikna edemediği Bozkurt, önce kız arkadaşının daha sonra kendi kafasına ateş etti. Elif G, olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazeler otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

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