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İstanbul depremi sonrası fırsatçılar harekete geçti! Ticaret Bakanlığı ceza yağdırdı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul depremi sonrası fırsatçılar harekete geçti! Ticaret Bakanlığı ceza yağdırdı

İstanbul'da deprem oldu ilanlar anında değişti. Bakanlık bunun üzerine harekete geçti.Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da meydana gelen depremin ardından satılık ve kiralık emlak ilanlarında fiyat artışına gidenlere toplam 14,5 milyon lira ceza uyguladı.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından "Fırsatçılığa asla geçit vermeyeceğiz." vurgusuyla yapılan paylaşımda, denetimlere ilişkin bilgi verildi.

Fiyatlar arttı

İstanbul'da meydana gelen deprem sonrasında aynı gün satılık ve kiralık emlak ilanlarında fiyat artışı yapanların Bakanlıkça tespit edildiği belirtilen açıklama, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın zor durumda olmalarını fırsata çevirmek isteyen kişilerin her biri hakkında 250 bin lira olmak üzere toplam 14 milyon 500 bin lira para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığımızca, deprem sonrasında emlak sektöründe vatandaşlarımız aleyhine gelişebilecek durumlar takip edilmeye ve mağduriyete neden olabilecek uygulamaları engellemeye yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir."

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