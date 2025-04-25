BIST 9.463
DOLAR 38,42
EURO 43,69
ALTIN 4.073,37
HABER /  DÜNYA

İsrail ordusuna 3 adet daha F-35 teslim edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail ordusuna 3 adet daha F-35 teslim edildi

 Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana katliamlarını sürdüren İsrail ordusunun 3 tane daha F-35 savaş uçağını teslim aldığı bildirildi.

Abone ol

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 3 adet F-35 savaş uçağının dün İsrail'in güneyindeki Nevatim Hava Üssü'ne ulaştığı belirtildi.

Bu teslimatla Gazze'de soykırımını sürdüren İsrail ordusundaki F-35 savaş uçağı sayısı 45'e yükseldi.

ABD'nin her yıl milyarca silah yardımında bulunduğu İsrail, ilk olarak 50 adet F-35 siparişinde bulunmuştu.

Tel Aviv yönetimi buna ek olarak geçen yıl 25 adet daha F-35 sipariş etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul depremi sonrası fırsatçılar harekete geçti! Ticaret Bakanlığı ceza yağdırdı
İstanbul depremi sonrası fırsatçılar harekete geçti! Ticaret Bakanlığı ceza yağdırdı
Rusya'dan son dakika haber Moskova'da bomba patladı general öldü
Rusya'dan son dakika haber Moskova'da bomba patladı general öldü
Toplu iş sözleşmesinde sonuç alınamadı Metro İstanbul işçileri grev kararı aldı
Toplu iş sözleşmesinde sonuç alınamadı Metro İstanbul işçileri grev kararı aldı
Antalya'da odunlukta korkunç olay! Sezer kız arkadaşı Elif'i öldürdü sonra da intihar etti
Antalya'da odunlukta korkunç olay! Sezer kız arkadaşı Elif'i öldürdü sonra da intihar etti
Ali Yerlikaya duyurdu Şırnak'ta polis memuru Zeki Bacak şehit oldu
Ali Yerlikaya duyurdu Şırnak'ta polis memuru Zeki Bacak şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale mesajı
TFF Süper Kupa'da statü belirsizliği devam ediyor
TFF Süper Kupa'da statü belirsizliği devam ediyor
Devir tamamlandı Habertürk ve Show TV'nin yeni sahibi Kemal Can kimdir?
Devir tamamlandı Habertürk ve Show TV'nin yeni sahibi Kemal Can kimdir?
Vodafone, "şahin gözü" teknolojisiyle kadın voleybolunu destekledi
Vodafone, "şahin gözü" teknolojisiyle kadın voleybolunu destekledi
Erzurumspor FK taraftarı, Süper Lig için kenetlendi süper lig hesapları yapılıyor
Erzurumspor FK taraftarı, Süper Lig için kenetlendi süper lig hesapları yapılıyor
İstanbul'da deprem endişesi! Vatandaşlar parklarda kalıyor
İstanbul'da deprem endişesi! Vatandaşlar parklarda kalıyor
Dünyada İstanbul'da deprem olmayacağına inanan tek bir bilim insanı yok
Dünyada İstanbul'da deprem olmayacağına inanan tek bir bilim insanı yok