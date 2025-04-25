BIST 9.459
DOLAR 38,42
EURO 43,60
ALTIN 4.039,54
HABER /  GÜNCEL

MİT, İngiliz istihbaratçı Philby'nin Ürdün'deki faaliyetine ilişkin raporu paylaştı

MİT, İngiliz istihbaratçı Philby'nin Ürdün'deki faaliyetine ilişkin raporu paylaştı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İngiliz istihbaratçı John Philby'nin, Mavera-i Ürdün'deki faaliyetlerinin takip edilmesine ilişkin raporu paylaştı.

Abone ol

MİT'in resmi internet sitesinde, "Özel Koleksiyon" sekmesi başlığı altında yer alan "belgeler" kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına yenisi eklendi.

Bu belge, İngiliz istihbaratçı, seyyah, yazar, kaşif ve siyaset adamı John Philby, Müslüman olduktan sonraki bilinen ismiyle ise Abdullah Philby'nin, Mavera-i Ürdün'deki faaliyetlerine ilişkin Adana Merkez Amirliği'ne ait 14 Eylül 1944 tarihli istihbarat raporu oldu.

Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti'ne (MAH) dönemin Adana Merkez Amiri'nin (A.M.A.) imzasıyla ulaştırılan belgede, Türk istihbaratına çalışan "AFİN" kod adlı personelin aktardığı bilgiler olduğu görüldü.

MİT, İngiliz istihbaratçı Philby'nin Ürdün'deki faaliyetine ilişkin raporu paylaştı - Resim: 0

Söz konusu raporda şu ifadeler yer aldı:

"Maverayıürdün'deki İngiliz müsteşarı ve İntelijans servisin tanınmış bir şahsiyeti olan Mister Abdullah Filbi, geçen hafta Berut'a ve dostu Profesör Oliver'in Rasülmetin'deki evine misafir olmuştur. Sözü geçen bir kaç defa Aliye'ye gelmiş, burada bulunan Maverayıürdün Emniyet Müdürü Abdülkadir Elcündi ve İngiliz elemanlarından Şibli Bişara ve kardeşi Vasıf Bişara ile toplantılar yapmıştır. Öğrendiğime göre, Şibli Bişara İntelijens servisin yakın şarktaki mühim bir elemanıdır. İngilizlerin büyük itimadını haiz bulunan bu adamın, sık sık Bağdat'a gittiği ve avdetinde İngiliz istihbarat subaylarından Kolonel Sterling'le Berut'un Senjorj otelinde temaslar yaptığı görülmüştür. Bu adamla birlikte Abdullah Filbi'nin yaptığı faaliyetin Emir Abdullah'ın Suriye'ye Kral yapılmasını istihdaf ettiği tahmin olunmaktadır. Bilgi için yüce Başkanlığa ve D. Merkezine sunulmuştur."

Öte yandan belgeler kısmına bir yeni rapor daha eklendi.

Bu rapor ise Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti'ne (MAH) Kurmay Albay Şükrü Ali Bey'in tayin edildiğine ve bu kararname hükümlerinin yürütülmesinde Başvekil'in sorumlu olduğuna dair Başvekil İsmet İnönü ve Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal imzalı 25 Aralık 1926 tarihli kararname belgesi oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
"AFAD'da İBB'siz deprem toplantısı yaptılar" iddiasına DMM'den yalanlama geldi
"AFAD'da İBB'siz deprem toplantısı yaptılar" iddiasına DMM'den yalanlama geldi
ABD'de İsrail lobisinin yöneticisi, CIA ve Dışişleri Bakanlığı üzerinde "etkili" olduğunu söyledi
ABD'de İsrail lobisinin yöneticisi, CIA ve Dışişleri Bakanlığı üzerinde "etkili" olduğunu söyledi
Donald Trump'tan Rümeysa Öztürk açıklaması! Haberi olmadığını söyledi ve...
Donald Trump'tan Rümeysa Öztürk açıklaması! Haberi olmadığını söyledi ve...
Ankara'da arazi anlaşmazlığı kavgasında muhtar dehşet saçtı
Ankara'da arazi anlaşmazlığı kavgasında muhtar dehşet saçtı
Merkez Bankası rezervleri erimeye devam ediyor son veriler açıklandı
Merkez Bankası rezervleri erimeye devam ediyor son veriler açıklandı
Merkez Bankası'ndan kritik enfasyon açıklaması: Öncü veriler
Merkez Bankası'ndan kritik enfasyon açıklaması: Öncü veriler
Komşusunu tehdit eden kişinin evine polis baskını! Ele geçirilenler şaşırttı
Komşusunu tehdit eden kişinin evine polis baskını! Ele geçirilenler şaşırttı
MASAK'tan "POS cihazı üzerinden kara para aklama" iddiasına açıklama
MASAK'tan "POS cihazı üzerinden kara para aklama" iddiasına açıklama
Trabzonsporlu taraftarlardan UEFA Gençlik Ligi maçına yoğun ilgi
Trabzonsporlu taraftarlardan UEFA Gençlik Ligi maçına yoğun ilgi
Otokar'dan Cobra II zırhlı araçlarının Romanya'da üretimi için ortaklık anlaşması
Otokar'dan Cobra II zırhlı araçlarının Romanya'da üretimi için ortaklık anlaşması
TEB'den 2025'in ilk çeyreğinde 2 milyar 188 milyon lira net kar
TEB'den 2025'in ilk çeyreğinde 2 milyar 188 milyon lira net kar
Fuzul Türkiye'ye 'Türkiye'nin En İyi İşverenleri' ödülü
Fuzul Türkiye'ye 'Türkiye'nin En İyi İşverenleri' ödülü