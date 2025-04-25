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"AFAD'da İBB'siz deprem toplantısı yaptılar" iddiasına DMM'den yalanlama geldi

"AFAD'da İBB'siz deprem toplantısı yaptılar" iddiasına DMM'den yalanlama geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan, "AFAD'da İBB'siz deprem toplantısı yaptılar" iddiasının doğru olmadığını açıkladı. DMM, toplantıda ilgili kurumların yetkililerinin yanı sıra, İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın hazır bulunduğunu kaydetti. DMM, Aslan'ın toplantıda çekilen fotoğraflarını paylaştı.

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DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan "AFAD'da İBB'siz deprem toplantısı yaptılar" iddiasına ilişkin açıklamada bulunuldu.

İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin AFAD Başkanlığı'nda gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katıldığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"AFAD'da İBB'siz deprem toplantısı yaptılar" iddiasına DMM'den yalanlama geldi - Resim: 0

"Bahse konu toplantıda ilgili kurumların yetkililerinin yanı sıra İBB Başkanvekili Nuri Aslan da hazır bulunmuştur. Nuri Aslan, değerlendirme toplantısına ilişkin fotoğraflarda da açıkça görülmektedir. Aslan, toplantı sonrası basın açıklamalarının ardından AFAD merkezinden ayrılmıştır. Dolayısıyla 'depremle ilgili değerlendirme toplantılarına İBB'nin çağrılmadığı' yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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