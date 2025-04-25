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Ankara'da arazi anlaşmazlığı kavgasında muhtar dehşet saçtı

Ankara'da arazi anlaşmazlığı kavgasında muhtar dehşet saçtı

Ankara'nın Haymana ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Muhtarın silahından çıkan kurşun 1 kişiyi öldürdü. Olayda 3 kişi de yaralandı. Olayın ardından muhtar silahıyla jandarmaya teslim oldu.

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Arazi anlaşmazlığı sebebiyle aralarında husumet bulunan 5 kişi, gece saatlerinde Çalış Mahallesi Muhtarı Bilal Karakoca'nın (60) evine gitti.

Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Karakoca, tabancasıyla ateş açtı.

Karakoca'nın silahından çıkan mermilerin isabet ettiği İsa Karakoç (38) olay yerinde yaşamını yitirdi, kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Muhtar Bilal Karakoca, silahıyla jandarmaya teslim oldu.

Not: Haberin görseli arşivdir.

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